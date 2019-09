Barsinghausen

Für die beiden Stadtbus-Linien 501 und 502 in Barsinghausens Kernstadt wünscht sich die Regiobus-Gesellschaft eine bessere Auslastung mit höheren Fahrgastzahlen. Voraussichtlich zum Fahrplanwechsel 2020 will die Gesellschaft einige Veränderungen einführen, um das Stadtbusnetz mehr als 20 Jahre nach seiner Einführung zu optimieren. Dazu soll die Stadt Barsinghausen im Vorfeld eine Stellungnahme zu möglichen Neuausrichtungen abgeben. Mitglieder der Barsinghausen-SPD sowie der Ratsfraktion haben sich jetzt bei Testfahrten ein eigenes Bild vom Stadtbus verschafft – und damit die parteiinterne Debatte begonnen.

Vorstand sieht Konfliktpotenzial

Keinen Zweifel lassen die Sozialdemokraten daran, das Stadtbus-Angebot als Service für die Menschen in Barsinghausens Innenstadt erhalten zu wollen. Allerdings sieht der Parteivorstand auch Konfliktpotenzial: „Wir bewegen uns in einem massiven Spannungsfeld zwischen der verlässlichen Anbindung weiter Teile des Stadtgebietes einerseits und dem berechtigten Interesse an einer höheren Effektivität andererseits“, sagt Dirk Härdrich, Vorsitzender der Kernstadt-SPD.

Zu den vorrangigen Aufgaben des Stadtbusses gehöre die Verbindung von Nord- und Südstadt für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und ohne eigenes Auto. Diese Einschätzung wurde bei den Testfahrten bestätigt: Viele Senioren nutzen den Stadtbus für Arztbesuche, für den Einkauf sowie für weitere Dinge des täglichen Lebens. Wobei die Linie 502 ( Hans-Böckler-Straße – ZOB – Föhrenweg) eine höhere Auslastung habe als die Linie 501 (Sporthotel – ZOB – Glück-Auf-Straße).

Streckenführung soll bleiben

Die Streckenführung auf der Linie 502 zwischen ZOB und Hans-Böckler-Straße soll nach Auffassung der SPD unverändert erhalten bleiben. „Diese Route gehört zu den meist genutzten und daher wichtigsten Verbindungen“, erläuterte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Maximilian Schneider.

Eine Anbindung des Gewerbegebietes Reihekamp an das Stadtbus-Netz halten die Sozialdemokraten dagegen nicht für dringend erforderlich, weil das Gebiet mit der Buslinie 532 bereits jetzt zu erreichen sei. Für die Streckenführung der Linie 502 im südlichen Abschnitt zwischen ZOB und Föhrenweg seien durchaus Veränderungen denkbar – zum Beispiel die Rückfahrt auf der Wilhelm-Heß- statt auf der Kaltenbornstraße.

Zahlen genau analysieren

Vor einer Bewertung der schwächer frequentierten Linie 501 wolle der Abteilungsvorstand zunächst die Fahrgastzahlen für jede einzelne Haltestelle genauer analysieren. Allerdings sollte das Brigittenstift-Seniorenheim unbedingt eine Anbindung an das Busnetz behalten.

Vor den weiteren Beratungen in den städtischen Gremien sollten die fünf fest angestellten Busfahrer für die Stadtbus-Linien eine Einschätzung aus ihrer eigenen langjährigen Berufspraxis abgeben. Zudem regt die SPD an, Personen mit eingeschränkter Mobilität als größte Nutzergruppe stärker in den Fokus zu nehmen. „Das bedeutet auch, dass die Busse genügend Platz für Rollstühle, Rollatoren und natürlich auch für Kinderwagen bieten müssen“, betont Maximilian Schneider.

Elektrobusse einsetzen

Ohnehin plädiere die SPD für den Einsatz modernerer und damit auch servicefreundlicherer Busse. „Die beste Lösung wären Elektrobusse“, sagt Schneider.

