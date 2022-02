Barsinghausen/Eckerde

Kann warmes Grubenwasser auf den Tiefen des ehemaligen Deister-Steinkohlebergbaus künftig als nachhaltige Energiequelle dienen? Nach Einschätzung von Alte- Zeche-Geschäftsführer Hans-Werner Röth stehen die Chancen gut, das warme Wasser aus dem ehemaligen Schacht IV in Eckerde für das benachbarte Motorenteilefirma Tenneco nutzbar machen zu können. Experten des Fraunhofer-Instituts für Geothermie in Bochum prüfen derzeit im Rahmen einer Kurzskizze die Möglichkeiten zur Energiegewinnung.

Aus dem bis zu 750 Meter tiefen Schacht IV in Eckerde sprudelt laut Röth dauerhaft Grubenwasser mit einer Temperatur von etwa 20 Grad Celsius an die Erdoberfläche. Von dort läuft das Wasser in die Südaue ab. „Auf dem Wasser unter Tage liegt ein hoher Druck des Deistergesteins. Dadurch wird das Wasser aus der Tiefe nach oben gedrückt und quillt pausenlos aus dem Schacht heraus“, erläutert der promovierte Bergbauingenieur Röth – er spricht von „mehreren Badewannenfüllungen pro Minute“.

Hoher Wasserdruck herrscht unter Tage

Hoher Wasserdruck im Deister sei schon zu Zeiten des Steinkohlebergbaus bekannt gewesen. So habe die damalige Preussag als Betreiberin einen großen Aufwand treiben müssen, um das Wasser unter Tage aus dem Berg zu holen. Nun biete sich die große Chance, das Grubenwasser aus den geothermischen Tiefenstufen in Wärmeenergie umzuwandeln.

„Das wäre dann eine völlig neue Form, die Bodenschätze aus dem Deister als Energiequelle zu nutzen. Erst die Steinkohle, dann die Geothermie“, sagt Röth. Denkbar sei der Einsatz von Wärmepumpen und -tauschern, um einen Teil des Wärmebedarfs des Unternehmens Tenneco zu decken. Der stillgelegte Schacht IV gehört der Bergbau Goslar GmbH und liegt auf dem Gelände der Tenneco Automotive-Gesellschaft.

Die Alte Zeche mit dem Besucherbergwerk und den ehemaligen Schachtanlagen: Geschäftsführer Hans-Werner Röth will die Möglichkeiten einer Energiegewinnung aus dem warmen Grubenwasser prüfen. Quelle: Frank Hermann

Mitarbeiter des Bochumer Fraunhofer-Instituts haben das sprudelnde Grubenwasser aus Schacht IV vor wenigen Wochen gemeinsam mit Röth und Barsinghausens Klimaschutzmanagerin Frauke Blase besichtigt. In einer Kurzskizze wollen die Fraunhofer-Experten nun die Möglichkeiten für eine Nutzung des Grubenwassers analysieren. „Diese Skizze könnte dann als Grundlage für eine Machbarkeitsstudie dienen und dazu beitragen, Fördergelder für solch ein Geothermie-Energieprojekt einzuwerben“, erläutert Blase.

Außerdem sei das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie in Clausthal-Zellerfeld mit in die Voruntersuchungen eingebunden. Es solle frühzeitig geklärt werden, ob es Bedenken gegen eine energetische Nutzung des Grubenwassers gibt.

Ein Leuchtturmprojekt in Aussicht?

Nach Einschätzung von Alte-Zeche-Geschäftsführer Röth stehen die Vorzeichen für das Vorhaben nicht schlecht. „Ich bin ganz zuversichtlich, dass es zu einem Erfolg wird. Das wäre dann ein echtes Leuchtturmprojekt“, betont Röth, der bereits weiter denkt. Sollte das warme Wasser aus Schacht IV in Eckerde für eine wirtschaftliche Wärmenutzung geeignet sein, will der Geschäftsführer des Alte-Zeche-Betriebes mit dem Klosterstollen in einem Folgeprojekt auch die drei anderen stillgelegten Schächte in unmittelbarer Nähe des Besucherbergwerks in Barsinghausen genauer unter die Lupe nehmen.

„Es wäre doch denkbar, dass wir auch das Grubenwasser aus den stillgelegten Schächten I, II und III hier quasi vor unserer Haustür für uns nutzbar machen könnten. So ließe sich möglicherweise der Energiebedarf des Besucherbergwerks teilweise decken“, überlegt Röth.

Von Frank Hermann