Am Mittwoch fällt der Präsenzunterricht an allgemeinbildenden Schulen in Hannover und allen 20 Umlandkommunen wegen des Winterwetters erneut aus – der Distanzunterricht (Homeschooling) findet aber statt. Das haben die Verwaltungen von Landeshauptstadt und Region am Dienstagabend mitgeteilt.

Die Absage betrifft alle Klassenstufen von der ersten Klasse bis zum 13. Jahrgang. Die Absage betrifft auch die Notbetreuung. Allerdings haben Schulen eine Aufsichtspflicht für den Fall, dass Schülerinnen und Schüler trotz des Präsenzunterrichtsausfalls zur Schule kommen.

Entscheidend für die Frage, ob die Schulen öffnen, ist stets, ob die Schülerbeförderung gewährleistet wird. Zum anderen soll nach Angaben der Region vermieden werden, dass Lerngruppen in den Schulen größer werden, wenn einzelne Lehrkräfte die Schule nicht erreichen.

Am Montagmorgen hatte eine fehlerhafte Mitteilung der hannoverschen Stadtverwaltung bei Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern Verwirrung ausgelöst. Dabei war zunächst kommuniziert worden, dass in der Stadt Hannover auch das Homeschooling ausfalle. Diese Information wurde dann am späten Vormittag zurückgenommen – als etliche Schulen den Distanzunterricht bereits begonnen hatten.

