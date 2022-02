Kirchdorf

Für alle elf Schulen im Barsinghäuser Stadtgebiet hat die Verwaltung jetzt neues Mobiliar angeschafft – insgesamt 2949 höhenverstellbare Stühle und 1020 Tische sowie 170 Hocker mit einem Kostenvolumen von 750.000 Euro. Nach und nach erhalten die Schulen in diesen Tagen das ergonomisch auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen ausgerichtete Mobiliar. Die alten Holzmöbel werden ausrangiert und entweder an Interessenten vergeben oder entsorgt.

Stühle beugen Verspannungen vor

Das Hannah-Arendt-Gymnasium (HAG) gehört zu den Schulen, die bereits neues Mobiliar erhalten haben: vier großen Lastwagenladungen samt Anhänger mit 900 Stühlen und 306 Tischen zur Ausstattung in den Klassenzimmern. HAG-Leiterin Silvia Bethe und deren Stellvertreterin Katrin Eilers loben den ergonomischen Sitzkomfort und die orthopädischen Funktionen der Stühle mit einer sogenannten 3-D-Sitzmechanik: Die Sitzfläche ist in alle Richtungen beweglich. Dieses sogenannte Bewegt-Sitzen im Unterricht soll Verspannungen vorbeugen.

Diese neuen Stühle warten noch darauf, in den Klassen aufgestellt zu werden. Quelle: Frank Hermann

„Es geht schließlich auch um die Gesundheit unserer Schülerinnen und Schüler, die während eines Schultages lange Zeit auf den Stühlen sitzen müssen“, sagt Bethe. Wichtig sei zudem die Möglichkeit, sowohl Stühle als auch Tische auf unterschiedliche Höhen einstellen zu können. Denn in den Klassenstufen ab dem sechsten Jahrgang gebe es zum Teil erhebliche Größenunterschiede bei den Kindern und Jugendlichen.

Nicht nur die HAG-Schulleitung, sondern zum Beispiel auch Schülerinnen und Schüler aus der Klasse 5b sind mit ihren neuen Mobiliar überaus zufrieden: Die Stühle seien bequem, ließen sich problemlos auf die richtige Höhe einstellen und zu allen Seiten drehen, loben sie. „Und die neuen Tische wackeln nicht mehr so wie früher die alten“, betont eine Schülerinnen. Das Fazit der Klasse 5b steht fest: „Mit den neuen Tischen und Stühlen können wir viel besser lernen.“

Katrin Eilers (von links), Nadin Quest und Silvia Bethe stehen vor ausrangierten Tischen im A-Trakt des Schulzentrums. Quelle: Frank Hermann

Hinter dem Tausch von Alt gegen Neu steckt für das Gymnasium jedoch auch ein enormer logistischer Aufwand. Es galt, Platz für die Lagerung der Möbel zu schaffen und den Wechsel in den Klassenräumen zu organisieren. Mittlerweile warten die alten Tische und Stühle an verschiedenen Sammelplätzen auf ihren Abtransport. Wohin, das steht noch nicht fest.

„Entweder entsorgen oder verschenken – wenn die Stücke noch brauchbar sind“, sagt Eilers. Sowohl innerhalb der Schulgemeinschaft als auch bei Eltern und Vereinen werde das Interesse an gut erhaltenen Schultischen und -stühlen abgefragt. „Was nicht mehr geht, kommt weg“, sagt Schulamtsleiterin Nadin Quest.

Wunsch von 2018 erfüllt

Mit der Neuausstattung erfülle die Stadt Barsinghausen einen Wunsch, der 2018 bei einem Workshop des Stadtschülerrates an die Verwaltung gerichtet wurde, erläutert sie. Der damalige Bürgermeister Marc Lahmann habe zugesagt, diesen Wunsch an allen Schulen in der Deisterstadt erfüllen zu wollen. Jede Schule habe sich für ihre jeweils favorisierten Stuhl- und Tischmodelle entscheiden können. „Auch, was Farbe und Form angeht. Aber es war in der Tat ein großer Aufwand, alle elf Schulen mit ihren Anforderungen unter einen Hut zu bringen“, berichtet Quest. Das 750.000-Euro-Projekt musste zudem europaweit ausgeschrieben werden.

Zufrieden äußerten sich Bethe und Eilers darüber, das neue Mobiliar nicht aus dem Schulbudget finanzieren zu müssen. „Zum Glück kommt diese große Anschaffung aus den Mitteln der Stadt – und damit zusätzlich zu unserem Budget“, erläutert die HAG-Leiterin.

Von Frank Hermann