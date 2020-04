Kirchdorf

Da haben sich die Lehrer der Lisa-Tetzner-Schule etwas Schönes einfallen lassen: Mit kreativen Grüßen und einer Videobotschaft wenden sie sich an ihre Schüler. Ihr gemeinsamer Appell in Corona-Zeiten: Bleibt zu Hause, wir tun es auch! An dem knapp fünfminütigen Clip, der auf der Homepage der Schule und auf YouTube zu finden ist, haben 27 Lehrer mitgewirkt – fast das gesamte Kollegium, sagt Lehrerin Gesa Fricke, die an der Lisa-Tetzner-Schule den Fachbereich Sport leitet und das Video zusammengeschnitten hat.

„Gemeinsam schaffen wir das“

Außer aufmunternden Sprüchen wie „Haltet durch“ oder „Gemeinsam schaffen wir das“ sind darin auch Vorschläge zu sehen, wie die Schüler sich in dieser Zeit beschäftigen können. Hauswirtschaftslehrerin Kathrin Henne backt zum Beispiel, Biologielehrerin Elke Schiermeister ist unterwegs im Deister und Sportlehrerin Fricke stemmt Schulbücher im Wohnzimmer. Französischlehrer Delice Njonfang spielt in dem Video mit seiner kleinen Tochter. Seine Bitte hat er auf eine rote Kiste geschrieben: Restez à la maison – bleibt zu Hause!

Schon 2100 Mal geklickt

Bis Mittwochmittag wurde das Video alleine auf Youtube schon mehr als 2100-mal abgespielt. Viele Reaktionen, etwa per E-Mail, sind schon bei der Schule eingegangen – von Schülern ebenso wie von Eltern.

Von Jennifer Krebs