80 Kinder sind seit 2018 in Neustadt, Wunstorf, Ronnenberg, Barsinghausen, Springe, Seelze, Gehrden, Hemmingen, Wennigsen und Pattensen auf dem Schulweg verunglückt. Allein 2020 waren es 21 Kinder. Das sind Zahlen aus der Polizeiinspektion Garbsen, die für diese zehn Kommunen zuständig ist.

In den meisten Fällen liege die Ursache im Verhalten der Kinder, sagt Karsten Schröder vom Präventionsteam der Polizeiinspektion. „Die Kinder sind unsicher, weil ihnen das Training fehlt.“ Wir haben zum Schulstart mit Schröder über Elterntaxis, sicheres Radfahren und Gefahren auf dem Weg zur Schule gesprochen.

Karsten Schröder ist Verkehrssicherheitsberater in der Polizeiinspektion Garbsen. Quelle: Markus Holz

Herr Schröder, 21 Schulwegunfälle in einem Jahr – was sind das für Unfälle?

In der Mehrzahl sind das Radfahrunfälle. Wir stellen fest, dass die Ursache oft im Verhalten der Kinder liegt: Nicht nach rechts und links sehen, unvermitteltes Wechseln vom Radweg auf die Straße, Fahren auf der falschen Gehwegseite. Trotz der relativ hohen Zahl geht es am Ende um eher leichte Verletzungen. Es gibt keine Unfallschwerpunkte, es betrifft alle zehn Kommunen.

Zu Fuß gehen oder Radfahren – was empfehlen Sie Eltern von Grundschulkindern?

Radfahren ab der vierten Klasse, abhängig vom Schulweg und von der Reife des Kindes. Erst ab diesem Altern sind Kinder in der Lage, mit komplexen Verkehrssituationen umzugehen. Davor empfehlen wir den Weg zu Fuß, eher nicht mit dem Elterntaxi.

Aber Elterntaxi ist doch das sicherste?

Ist es das? Je weniger Gelegenheiten die Kinder haben, selbst Erfahrungen zu sammeln, desto unsicherer sind sie im Verkehr. Zusätzlich erhöhen Elterntaxis im ganzen Durcheinander vor den Grundschulen das Unfallrisiko. Wem hilft das? Eltern sollten mit ihren Kindern den sicheren Schulweg trainieren und sie irgendwann auch selbstständig gehen lassen.

Gelbe Füße für einen sicheren Schulweg: Der Garbsener Kontaktbeamte Dennis Kortschakowski gibt zum Beginn des Schuljahres wieder Tipps für mehr Sicherheit und sprüht gelbe Füße an besonders gefahrvollen Stellen auf Schulwegen. Quelle: Jutta Grätz

Was meinen Sie mit Training?

Das beginnt beim geeigneten Weg zur Schule. Der kürzeste ist nicht immer der sicherste. Stark befahrene Straßen sollten gemieden werden. Es ist optimal, wenn Eltern ihr Kind an die Hand nehmen und den ganzen Weg abgehen – mehrfach. Sie sollten ihnen die Hilfen wie Zebrastreifen, Ampeln und Mittelinseln zeigen und mit ihnen üben, wie man diese Hilfen benutzt. Gute Orientierung bieten immer die „Gelben Füße“ an Übergangspunkten. Eine gute Erfolgskontrolle ist übrigens, die Rollen zu tauschen und sich vom Kind führen zu lassen. Dabei wird Eltern auffallen, wo ihr Kind noch unsicher ist.

Und nach dem dritten Schuljahr das Ganze noch mal mit dem Rad?

Genau, weil der sicherste Fußweg nicht auch der beste Radfahrweg sein muss. Eltern sollten sich immer über eines im Klaren sein: Kinder kopieren deren Verhalten. Fährt Mama auf dem Gehweg in die falsche Richtung, weil es vielleicht bequemer ist, wird es das Kind alleine auch tun. Eltern sind Vorbilder, und so sollten sie sich auch verhalten. Grundsätzlich sehen wir das Thema sicherer Schulweg in der Verantwortung der Eltern. Schule und Polizei können nur helfen, unterstützen und kontrollieren, aber sie können nicht alles heilen. Wir brauchen die Unterstützung der Eltern.

Was tut die Polizei?

Wir bieten zum Beispiel Kindergärten für Kinder im Vorschulalter den Fußgängerführerschein an, das ist die Vorstufe. Unsere Kontaktbeamten sind an den Grundschulen präsent und sprechen mit Eltern und Kindern über ihr Verhalten, besonders in den ersten Wochen nach Schulbeginn. Und wir begleiten die Kollegen von der Verkehrswacht, wenn die Grundschüler den Fahrradkurs machen. Auf Anfrage beraten wir Schulen ganz individuell. Das sind nur einige Beispiele.

Info: Wer in Verkehrssicherheitsfragen Informationen braucht, erreicht Karsten Schröder und das Präventionsteam der Polizeiinspektion Garbsen per E-Mail an praevention@pi-garbsen.polizei.niedersachsen.de, Telefon (05131) 7014543.

Von Markus Holz