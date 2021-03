Alles deutet darauf hin, dass die Stadt Barsinghausen die mindestens 46 Millionen Euro teure Sanierung des Schulzentrums Am Spalterhals tatsächlich umsetzen wird. Bei der Vorstellung des Konzepts im Schulausschuss gab es ausschließlich Lob für die Pläne.

So könnte die sogenannte Plaza am Schulzentrum Am Spalterhals mit Anbau und neuem Eingangsbereich für die Lisa-Tetzner-Schule aussehen. Quelle: Visualisierung: Gödde Architekten