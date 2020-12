Barsinghausen

Böllern ist in Barsinghausen in dieser Silvesternacht nicht überall erlaubt – das haben sowohl die Stadt Barsinghausen als auch die Region Hannover am Montagnachmittag mitgeteilt. So ist in der Allgemeinverfügung, in der die Verbotszonen für Feuerwerk aufgelistet sind, auch der Zechenpark genannt. Dort sowie am angrenzenden Festplatz ist das Abfeuern von Feuerwerk in diesem Jahr tabu.

Die Städte und Gemeinden in der Region haben selbstständig die genauen Plätze und Straßen festgelegt, an denen das Böllerverbot gilt. Die Region Hannover hatte zuvor angekündigt, das Feuerwerk deutlich einschränken zu wollen. Insgesamt haben zwölf der 21 Städte und Gemeinden in der Region Straßen und Plätze für das Böllerverbot aus Infektionsschutzgründen benannt. Darüber hinaus könne es sein, dass Kommunen in eigener Zuständigkeit als Gefahrenabwehrbehörden zum Beispiel aus Brandschutzgründen in bestimmten Bereichen Feuerwerksverbote erlassen haben, teilt die Region mit. Diese Verbote gelten auch weiterhin. Daher kann das Abbrennen von Feuerwerkskörpern auch in Straßen oder Stadtteilen verboten sein, die nicht in der Anlage aufgeführt sind.

Jagau ruft dazu auf, freiwillig auf Böllern verzichten

Die Landesregierung hat mit der Allgemeinverfügung ihre Corona-Verordnung nachgebessert, nachdem das Oberverwaltungsgerichts ( OVG) in Lüneburg das bisherige, sehr pauschale Feuerwerksverbot in Niedersachsen gekippt hatte. Ein derart umfassendes Verbot sei als Infektionsschutzmaßnahme nicht notwendig, urteilten die Richter.

Regionspräsident Hauke Jagau appelliert an die Einwohnerinnen und Einwohner der Region Hannover, auch dort auf Feuerwerk zu verzichten, wo es erlaubt ist: „Wir wissen aus der Vergangenheit, dass die Rettungsdienste und Notaufnahmen in den Krankenhäusern jedes Jahr mit etlichen Patientinnen und Patienten zu tun haben, die durch Feuerwerkskörper verletzt wurden. Wir alle bemühen uns seit Monaten darum, Kontakte zu vermeiden und das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Der Verzicht auf das Feuerwerk ist ein kleiner Beitrag, den ich für absolut zumutbar halte.“

Von Lisa Malecha