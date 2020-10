Barsinghausen

Bei einem Besuch von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) beim Barsinghäuser Automobilzulieferer Bergmann Automotive haben am Freitag die aktuellen Probleme der Branche im Mittelpunkt gestanden. Bergmann und alle anderen Unternehmen der Zulieferindustrie sind einerseits von dem begonnenen Strukturwandel hin zur Elektromobilität betroffen. Hinzu kommen die Auswirkungen der Corona-Pandemie: Bergmann-Geschäftsführer Metin Felek bezifferte allein den coronabedingten Umsatzrückgang der Branche auf rund 30 Prozent.

Bergmann produziert in Barsinghausen Zylinderlaufbuchsen für Verbrennungsmotoren. Zurzeit befindet sich die Belegschaft in Kurzarbeit: Der Betrieb der energieintensiven Schmelzöfen in der Gießerei ruht jede zweite Woche, wie Felek, Produktionsleiter Bernhard Traeger und Betriebsratsvorsitzender Marc Hülsemann den Gästen von der SPD erläuterten. Der Bereich der Buchsenfertigung arbeitet durch, allerdings weit unterhalb der tatsächlichen Kapazität.

Bei Bergmann Automotive werden Zylinderlaufbuchsen für Automobilmotoren produziert. Quelle: Andreas Kannegießer

Regeln werden immer strenger

Weil machte deutlich, dass sich die Automobilbranche und ihre Zulieferer wohl auf weitere Verschärfungen der gesetzlichen Rahmenbedingungen beim Kohlendioxidausstoß einstellen müssen. „Wenn es kommt, wie die EU will, müssen bis Ende des Jahrzehnts 60 bis 65 Prozent Elektrofahrzeuge verkauft werden“, sagte der Ministerpräsident. Er erläuterte zugleich, dass er die rigide Verschärfung der Regeln angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen eher skeptisch sieht. „Ich bin für Klimaschutz, aber wir müssen sehen, wie das funktioniert“, sagte er.

Kritisch beurteilt Weil auch den Vorstoß des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der sich ein Verkaufsverbot für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren ab 2035 durchaus vorstellen kann. „Ich war sehr überrascht von dieser Aussage“, sagte Niedersachsens Landeschef.

Verständnis für Frust in der Branche

Felek bedauerte, dass die Automobilindustrie, die früher Teil des Nationalstolzes gewesen sei, heute verteufelt werde. „Ich verstehe Ihren Frust“, entgegnete Weil.

Bei der Begegnung ging es aber auch um ganz praktische Fragen. So wies Felek darauf hin, dass die Firma Bergmann die Umlage im Zuge des Erneuerbare-Energien-Gesetzes auf der Basis der Vollauslastung des Werkes zahlen müsse. Deshalb seien die Energiekosten im Verhältnis zum Umsatz nun deutlich gestiegen, rechnete der Geschäftsführer vor. Weil will dieses und weitere Probleme prüfen lassen. „Ich nehme Hausaufgaben mit“, sagte er.

Bergmann-Geschäftsführer Metin Felek (Mitte) erläutert Ministerpräsident Stephan Weil (links) und SPD-Bürgermeisterkandidat Henning Schünhof die Produktionsabläufe bei dem Automobilzulieferer. Quelle: Andreas Kannegießer

Die Bergmann-Belegschaft befindet sich zwar in Kurzarbeit, ist aber bis 2022 vor betriebsbedingten Kündigungen geschützt. Einen entsprechenden Vertrag hatte das Unternehmen vor wenigen Wochen mit der IG Metall abgeschlossen – auch, um einen schwelenden Tarifkonflikt zu beenden. „Wir stehen zu unserer Mannschaft“, bekräftigte Felek. Betriebsratsvorsitzender Hülsemann nutzte die Gelegenheit, um sich bei den Politikern für die im Zuge der Corona-Krise verbesserten Regelungen beim Kurzarbeitergeld zu bedanken. Weil erwartet, dass der Bedarf noch längere Zeit bestehen bleiben wird. „Wir werden den Status quo wohl verlängern müssen“, sagte er.

Motorenteile haben große Bedeutung für Stadt

SPD-Bürgermeisterkandidat Henning Schünhof verwies auf die große Bedeutung der Automobilzulieferindustrie für die Deisterstadt. Neben Bergmann Automotive stellt auch das benachbarte Unternehmen Federal Mogul Valvetrain Motorenkomponenten her. „Es gerät leicht in Vergessenheit, dass so viele Menschen in Barsinghausen in diesem Bereich arbeiten“, sagte Schünhof. „Wir müssen sehen, dass wir jetzt nicht alle in ein großes Loch fallen.“

Gruppenbild vor der ASB-Zentrale (von links): ASB-Geschäftsführer Jens Meier, Landtagsabgeordnete Claudia Schüßler, Bürgermeisterkandidat Henning Schünhof, ASB-Kreisverbandsvorsitzender Friedbert Mordfeld, Ministerpräsident Stephan Weil und SPD-Ortsvereinsvorsitzender Reinhard Dobelmann. Quelle: Frank Krüger (ASB)

Im Anschluss besuchten der Ministerpräsident und sein Tross auch noch die Kreisverbandszentrale des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) in Barsinghausen und den vom ASB betriebenen Bahnhof. Weil ließ sich von der ASB-Hygienebeauftragten Martina Schiliro über die Herausforderungen der Corona-Pandemie aufklären. Für den Bahnhof äußerte er nach der Besichtigung höchstes Lob: „So etwas Schönes wie den ASB-Bahnhof habe ich in Niedersachsen noch nicht gesehen.“

Von Andreas Kannegießer