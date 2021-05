Barsinghausen

Die Barsinghäuser Stadtjugendpflege setzt in den Sommerferien auf ein im Vorjahr schon bewährtes Konzept: Erneut wird es in den Ferien in der Zeit vom 22. Juli bis zum 1. September wieder Outdoorsporttage im Freibad Goltern geben. Wegen der Corona-Pandemie entfallen dagegen das übliche Ferienpassangebot, die Ferienbetreuung in mehreren Ortsteilen und auch die Barsinghäuser Feriensportwochen.

Die Jugendpflege hatte das Konzept der Outdoorsporttage im vergangenen Jahr relativ kurzfristig entwickelt, weil sich mit diesem Angebot die Bedingungen des Infektionsschutzes am besten erfüllen ließen. Am Freibad Goltern war eine kleine Zeltstadt aufgebaut worden, dazu gab es in Kleingruppen ein abwechslungsreiches Programm mit vielen sportlichen, abenteuerlichen und kreativen Elementen. Der Erfolg war riesig: Kinder und Eltern äußerten viel Lob für die Outdoorsporttage, die aus Sicht aller Beteiligten keineswegs den Charakter einer Notveranstaltung hatten.

Eltern sollen verlässlich planen können

„Die aktuelle pandemische Situation hat die Stadtverwaltung erneut gezwungen, eine Entscheidung über den Verlauf der Sommerferien zu treffen“, sagt Amtsleiter und Stadtjugendpfleger Björn Wende. Da die aktuellen Regelungen der Niedersächsischen Corona-Verordnung die übliche Planung nicht zulasse, sei die Stadt nun auf das bewährte Alternativprogramm umgeschwenkt. „So soll Kindern und Eltern eine verlässliche Sommerferienplanung ermöglicht werden“, betont Wende.

Auch sportliche Betätigung auf dem Wasser gehört zum Konzept der Outdoorsporttage. Quelle: Stadt Barsinghausen

Das Anmeldeverfahren zu den Outdoorsporttagen 2021 ist ab sofort eröffnet. Eltern können ihre Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren anmelden. Das Anmeldeformular ist in den Sekretariaten aller städtischen Grundschulen erhältlich oder auf der Homepage unter kjb-barsinghausen.de im Internet abrufbar. Der Anmeldeschluss ist für den 12. Juli vorgesehen. Je nach Verfügbarkeit können etwaige Restplätze dann in den Sommerferien direkt vor Ort im Büro der Outdoorsporttage gebucht werden.

Stadt bietet Frühbetreuung an

Während der Outdoorsporttage steht den Kindern und den Betreuerteams erneut das gesamte Freibad Goltern und die benachbarte Kanusportanlage zur Verfügung. Neben Schwimmen, Sport und Paddeln sind neue Workshops in Planung – etwa mit Tanz, Theater und Zirkus. Auch eine Kunstwerkstatt sei vorgesehen, berichtet Wende.

Die Teilnahme kostet pro Kind und Woche 50 Euro. Für Kinder berufstätiger Eltern bietet die Jugendpflege in diesem Jahr eine Frühbetreuung ab 7.30 Uhr an. Zusatzkosten für einzelne Angebote fallen in Höhe von etwa 5 Euro pro Woche an. Die Organisatoren betonen, dass Buchungen nur wochenweise möglich sind, weil die Kinder für jeweils ganze Wochen in feste Gruppen eingeteilt werden müssen.

Von Andreas Kannegießer