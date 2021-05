Kirchdorf

Die Kirchdorferin Elke Stein hat eine Spendenkampagne zugunsten einer Katze aus ihrer Nachbarschaft gestartet, die nach einem Unfall nur mit knapper Not mit dem Leben davongekommen ist und noch immer intensive tierärztliche Hilfe benötigt.

Der Britisch-Kurzhaar-Kater Freddy war mit seinen Besitzern Annett und Oliver Lohse vor rund einem Jahr nach Kirchdorf gezogen, wie Stein berichtet. Der muntere, zweieinhalbjährige Kater freundete sich sofort mit ihrer Katze Coco an und war oft mehrmals täglich bei Stein zu Gast.

Mehrere Operationen nötig

Am 26. April war schlagartig alles anders: Freddy wurde an diesem Tag – wahrscheinlich auf der Landstraße – von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Ein Mitarbeiter des Tierschutzvereins habe den Kater zur Erstversorgung in eine örtliche Tierarztpraxis gebracht, berichtet Stein. Wegen der Schwere der Verletzungen musste Freddy aber weiter in die Tierärztliche Hochschule nach Hannover gebracht werden.

Der Kater hatte unter anderem das rechte Auge verloren, sein Unterkiefer und die Nase waren zertrümmert. Nach aufwendigen Untersuchungen sei Freddy mehrfach operiert worden, schildert Stein. Das Tier sei durch eine Magensonde künstlich ernährt worden, die extern am Hals eingeführt werden musste. Seit rund zehn Tagen ist Freddy nun wieder zu Hause, bedarf aber weiterhin intensiver tierärztlicher Betreuung und Kontrollen in der Tierklinik.

Hoffnung auf Hilfe von Tierfreunden

„Die bisherigen Kosten der Klinik belaufen sich schon jetzt auf rund 6000 Euro“, berichtet Stein. Weitere hohe Kosten seien durch die Nachbehandlung zu erwarten. In dieser Situation will die Tierfreundin die Besitzer von Freddy nicht allein lassen – und setzt auf die Hilfsbereitschaft von weiteren Tierfreunden, die bereit sind, sich an den extrem hohen Behandlungskosten zu beteiligen.

Elke Stein hat bei dem Bezahldienst PayPal ein Konto zur Unterstützung von Freddy und seinen Besitzern eingerichtet. Der Link für PayPal-Nutzer ist unter PayPal.me/FreddyLohse erreichbar. Wer auf anderem Wege spenden möchte oder Fragen hat, kann sich per E-Mail an die neu eingerichtete Adresse Freddymai2021@freenet.de oder telefonisch unter (0160) 7547499 an Stein wenden.

Von Andreas Kannegießer