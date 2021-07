Bis Dezember wird die B65 in Ditterke saniert. Daher können auch Busse der Linien 532 und 571 nicht alle Haltestellen in Gehrden-Ditterke und Barsinghausen-Göxe anfahren. Das ändert sich ab Montag.

