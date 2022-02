Barsinghausen

Die Barsinghäuser Sportvereine müssen die Verteilung der städtischen Sportfördergelder überdenken. Der Rat hat entschieden, die Fördersumme nicht anzufassen. Die Stadt spart sich zukünftig jedoch einen Zuschuss, der bisher indirekt den Wassersport treibenden Vereinen zugute kam. Diese müssen nun schauen, wie sie die Nutzungsgebühren für das Deisterbad aufbringen.

Kontroverse Debatte im Rat

Die Debatte am Donnerstagabend wurde – wenn auch virtuell – durchaus kontrovers geführt. Vor dem Hintergrund der Erhöhung der Nutzungsgebühren für das Deisterbad durch die Stadtwerke diskutierten die Anwesenden die Höhe der Sportförderung und die Frage, ob die Stadt darüber hinaus einen Zuschuss zur Begleichung dieser Gebühren auszahlen solle. Dies hatte die Verwaltung einige Jahre lang als direkte Zahlung an den Deisterbad-Betreiber getan, bis sie den Zuschuss 2019 einstellte. Bis Ende des vergangenen Jahres zahlten die Wassersport treibenden Vereine trotzdem nur ihren Teil der Gebühr. Seit Januar verlangen die Stadtwerke im Zuge einer Gebührenerhöhung von den Sportvereinen die gesamte Summe, was aus Sicht der Vereine einer Erhöhung von 5 auf 13 Euro pro Bahn und Stunde entspricht.

Die CDU-Fraktion forderte, für die Gültigkeitsdauer des nächsten Haushalts nahezu alles beim alten zu belassen: wie in den vergangenen zwei Jahren 240.000 Euro an Sportförderung, aber diesmal plus 19.000 Euro zum Ausgleich der Nutzungsgebühren für das Deisterbad. „Wir wollen den Status Quo des Sports sichern“, erklärte Tilman Kuban.

Der Wunsch der CDU erschien den Mitgliedern der SPD-Fraktion angesichts der angespannten Haushaltslage das falsche Signal. Sie wollten stattdessen die 19.000 Euro zweckgebunden an die sechs Wassersport treibenden Vereine zahlen, diese Summe aber aus dem Topf der Sportförderung nehmen – also 240.000 Euro ohne Zusatz.

Nach einer fünfminütigen diskussionsreichen Sitzungspause entschied sich der Rat bei sieben Neinstimmen für das Modell, das SPD und mit ihnen auch die Grünen bevorzugten.

Jetzt sind alle Sportvereine gefragt

Sportring-Vorsitzender Berthold Kuban beklagte anschließend, dass es der Politik nicht gelungen sei, den Wassersport treibenden Vereinen eine Schonfrist zu gewähren, in der sie ihre Mitglieder auf eine Beitragserhöhung vorbereiten können und zugleich dem Sportring die Zeit einzuräumen, den Verteilungsschlüssel für die Auszahlung der Sportförderung an die 35 Mitgliedsvereine zu modifizieren. Sich auf den SPD-Fraktionsvorsitzenden Peter Messing beziehend sagte Kuban halb im Scherz: „Da hat uns der rote Peter den schwarzen Peter zugeschoben.“

Denn jetzt sei der Sportring gefordert, eine Lösung zu finden, den Wassersportvereinen zu helfen. „Aber sicherlich nicht so, dass sie einfach die 19.000 Euro bekommen“, betonte Kuban.

Von Mirko Haendel