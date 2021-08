Barsinghausen

Viele Monate lang ging bei den örtlichen Sportvereinen aufgrund der Corona-Einschränkungen so gut wie nichts. Jetzt wagen die im Barsinghäuser Sportring organisierten Vereine mithilfe der Barsinghäuser Sportentdeckertage den Befreiungsschlag, um dem Mitgliederschwund zu begegnen. Gleich zum Auftakt der rund zweiwöchigen Veranstaltung am kommenden Sonntag, 29. August, fahren Barsinghausens Sportler mächtig auf. Sie haben im Schulzentrum Am Spalterhals, auf den Anlagen des TSV Kirchdorf und im Deisterbad eine große Informations- und Mitmachveranstaltung auf die Beine gestellt, um ihr sportliches Angebot zu präsentieren.

Vereine locken mit Vorführungen und Mitmachaktionen

17 der 34 Mitgliedsvereine des Sportrings sind am Sonntag auf den Anlagen vertreten. Je nach Sportart stellen sie auf dem Außengelände oder in Indoorbereichen ihre Angebote vor. So sind bei der Auftaktveranstaltung Mehrspartenvereine wie der TSV Barsinghausen, der TSV Groß Munzel oder der VSV Hohenbostel ebenso vertreten wie Vereine, die wie die Schützen, Fußballer oder Dartspieler nur eine Sportart im Angebot haben. Der Handballverein Barsinghausen versorgt die Besucher mit Kaffee und Kuchen, der TSV Kirchdorf bietet hingegen deftigere Speisen vom Grill. Der Eintritt ist frei.

Es fehlen die Neumitglieder

„Wir hoffen, wir können mit diesem Angebot die Barsinghäuser – insbesondere die Kinder und Jugendlichen – animieren, vieles auszuprobieren und darüber in Kontakt mit den Vereinen zu kommen“, sagte Berthold Kuban, Vorsitzender des Sportrings. Denn gerade die fehlenden Kontakte seien während der vergangenen Monate das eigentliche Problem der Vereine gewesen, so Vorstandskollege Martin Wildhagen. „Die Mitgliederzahl aller im Sportring organisierten Vereine ist im vergangenen Jahr von 9500 auf 8600 geschrumpft. Eine gewisse Fluktuation von Aus- und Eintritten ist normal, doch während der Corona-Pandemie haben uns einfach die Neumitglieder gefehlt“, erklärte Wildhagen.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hygienekonzept für sichere Veranstaltung

Angesichts wieder steigender Infektionszahlen haben die Organisatoren nach eigenen Angaben bereits frühzeitig den Fokus auf ein umfassendes Hygienekonzept gelegt. „Wir wollen eine sichere Veranstaltung“, betonte Karl-Heinz Tiemann aus dem Sportring-Vorstand. So gilt bei den Sportentdeckertagen die 3G-Regel. Das heißt, Zutritt wird nur vollständig geimpften, genesenen und getesteten Personen gewährt. Ein entsprechender Nachweis ist am Eingang des Veranstaltungsgeländes vorzulegen. Selbsttest werden nicht akzeptiert. Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) bietet aber im Eingangsbereich die Möglichkeit, sich testen zu lassen. Sharleen Meyer, Leiterin des ASB-Testzentrums, verwies zudem auf die Möglichkeit, bereits am Sonnabend oder Sonntagmorgen vor dem geplanten Besuch im ASB-Testzentrum an der Siegfried-Lahmann-Straße einen Test durchführen zu lassen. „Das Testergebnis ist 24 Stunden lang gültig, und Besucher der Sportentdeckertage beugen so längeren Wartezeiten am Eingang vor“, so Meyer. Das Testzentrum hat an beiden Tagen jeweils von 8 bis 14 Uhr geöffnet.

Ab Montag mehr Angebote

Bei den Sportentdeckertagen herrscht Maskenpflicht. Das Tragen medizinischer OP- oder FFP2-Masken ist allerdings erst ab einem Alter von 14 Jahren notwendig. Kinder unter sechs Jahren sind von jeglicher Maskenpflicht befreit. Während sportlicher Aktivitäten muss keine Maske getragen werden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Veranstaltung am Sonntag ist lediglich der Auftakt einer Serie von Aktionen, mit denen insgesamt 20 teilnehmende Vereine sich und ihr Angebot den Menschen vorstellen wollen. Das gesamte Programm inklusive Zeit, Ort und Kontakt ist auf der Internetseite des Sportrings auf www.sportring-barsinghausen.de abrufbar.

Von Mirko Haendel