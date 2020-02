Stadt soll noch einmal 116.000 Euro für neue Kita zahlen

Ronnenberg

Der Neubau der Kindertagesstätte in Ronnenberg ist teurer als geplant. Nach der vorläufigen Abrechnung der Stadtverwaltung ergeben sich für die insgesamt 1,4 Millionen Euro teure Betreuungseinrichtung Mehrkosten in Höhe von 116.000 Euro, wie Kämmerer Frank Schulz jetzt im zuständigen Ausschuss erläutert hat. Die Kosten für den Kita-Bau in kirchlicher Trägerschaft hatten die Stadt sowie die Kirchengemeinden St.-Thomas-Morus und Michaelis gemeinsam übernommen. Die Mehrkosten solle nun die Stadt allein übernehmen, sagte Schulz. Damit würde es für sie noch schwieriger, 2020 einen ausgeglichenen den Haushalt vorzulegen.

Laut aktueller Planung ergibt sich im Haushaltsentwurf ohnehin schon ein Minus von 674.000 Euro. Die finanzielle Lücke will die Stadt ausgleichen, indem sie die Gewerbe- und die Grundsteuern erhöht.

Zu dem bereits bestehenden Minus von 674.000 Euro kommen außerdem rund 140.000 Euro für Änderungsvorschläge der Verwaltung zum Haushalt dazu, darunter Maßnahmen zu dem im Dezember 2019 verabschiedeten Klimaschutzaktionsprogramm des Stadt.

Haushaltsentscheidung am 26. Februar

Die Mitglieder des Bildungs- und Sozialausschusses aber signalisierten in ihrer Sitzung am Montag, dass sie eine Übernahme der 116.000 Euro für den Kita-Bau ablehnen. Da aber erst nach der Verabschiedung des Haushaltes am 26. Februar darüber entschieden werden kann, muss das Geld vorsichtshalber im Etat vorgesehen werden, wie Bürgermeisterin Stephanie Harms betont.

Außerdem diskutierten die Politiker über diese Themen:

Tafel für Ronneberg: Ein weiterer Punkt bei den Beratungen über den Teilhaushalt des Fachbereichs war die Frage, ob Ronnenberg eine eigene Tafel benötigt, um Bedürftige mit Lebensmitteln zu versorgen. Die Politiker fanden es aber sinnvoller, den betreffenden Bürgern stattdessen Orientierungshilfen zu geben, wie die bestehenden Einrichtungen in Gehrden und Mühlenberg zu erreichen sind. Schon jetzt nutzten zahlreiche Einwohner Ronnenbergs die Angebote in den Nachbarkommunen.

Befristung von Stellen: Erzieherinnen will die Stadt Ronnenberg künftig nicht mehr befristet anstellen. Damit soll die Attraktivität der Stadt als Arbeitgeber im Betreuungsbereich gesteigert werden. Der Erste Stadtrat Torsten Kölle rechnete vor, dass durchschnittlich 5,3 Stellen pro Jahr mit befristeten Verträgen besetzt würden. Stattdessen sollen nun fünf Stellen fest im Stellenplan ausgewiesen werden. Das bringe keine Mehrkosten mit sich, sagte er. Beide Prüfanfragen hatte die SPD gestellt.

Schulprojekt: Noch nicht entschieden wurde über die Finanzierung des Projektes Pimp your Town, das das Jugendparlament (Jupa) angeregt hatte. Der achte Jahrgang der Marie-Curie-Schule soll mithilfe des Projektes Einblicke in lokalpolitische Abläufe erhalten – das soll im Idealfall bei den Schülern das Interesse an einem politischen Engagement wecken. Von den 6900 Euro, die die Aktion kostet, trägt die Schule 3900 Euro. Ob die restlichen 3000 Euro aus dem Etat des Jupa finanziert oder vom Haushalt getragen werden, muss im Verwaltungsausschuss entschieden werden, da sich die Fraktionen über diesen Betrag noch Beratungszeit erbeten haben.

Trotz dieser offenen Frage stimmte der Ausschuss über den Teilhaushalt ab. Die FDP (eine Neinstimme) und die Grünen (2 Jastimmen) stimmten so ab, wie sie es zuvor angekündigt hatten. Die SPD, die den Gesamthaushalt ablehnt, stimmte mit vier Jastimmen zu. Der Vertreter der AfD, die den Haushaltsentwurf ablehnt, enthielt sich der Stimme, ebenso wie die CDU (drei Neinstimmen), die den Gesamthaushalt eigentlich befürwortet.

Der Kommentar Abgelehnt haben die Ronnenberger Politiker die Finanzierung des Projektes „Pimp your Town“ noch nicht. Das Zögern in den Fraktionen, die überschaubare Summe von 3000 Euro zu investieren, um Jugendliche für Lokalpolitik zu interessieren, ist aber allein schon ein falsches Signal. 6 Prozent Beteiligung an der Wahl zum Jugendparlament (Jupa) im vergangenen Herbst sind ein klarer Ausdruck von Desinteresse der jungen Menschen an der Politik vor der eigenen Haustür, von ihrem eigenem Engagement ganz zu schweigen. Das hier Handlungsbedarf besteht, hat das Jupa erkannt und deshalb „Pimp your Town“ angeschoben. Zudem wurden in Ronnenberg mit einem ähnlichen Projekt schon gute Erfahrungen gemacht. Die Haushaltslage zwingt den Rat zwar, viele Ausgaben genau abzuwägen. Bei einer Werbeaktion in eigener Sache für ziemlich kleines Geld, die sich an einen ganzen Schülerjahrgang richtet, sollte sich diese Frage gar nicht stellen.

Von Uwe Kranz