Barsinghausen

Das 48. Barsinghäuser Stadtfest hat am Sonnabend richtig Fahrt aufgenommen. Bei strahlendem Sonnenschein amüsierten sich bereits ab mittags viele Party-Besucher in der Innenstadt. Vor allem die jüngsten Gäste kamen auf ihre Kosten, denn das beliebte Kinderfest am Thie bot für die Jungen und Mädchen wieder viel Spaß und Unterhaltung. Clownin Lilly Locke verblüffte ihr Publikum mit etlichen Zauberstricks und sorgte mit ihrem Clowns-Charme für beste Stimmung – sowohl bei den Kindern, als auch bei den Erwachsenen.

Zur Galerie Live-Musik auf mehreren Bühnen sowie das große Kindferfest am Thie begeistern das Publikum

Mit seiner Mitmach-Show eroberte auch Christian Hüser, seit vielen Jahren ein Stammgast beim Kinderfest, die Herzen der Jungen und Mädchen. Lustige Lieder zum Mitsingen und Mittanzen brachten die Besucher in Bewegung. Zu den weiteren Attraktionen am Sonnabendnachmittag gehörten das Castello-Puppentheater sowie Auftritte des Kinder- und Jugendcirkus Barsinghausen (Kijuciba), der Kirchdorfer TSV-Turngruppe, der Tanzschule Wöbbekind sowie einiger Ta Wingtsun-Sportler.

Live-Musik spielten am frühen Sonnabend die Barsinghäuser Rock’n’Roller von The Sterls sowie Buddy & The Cruisers. Außerden traten die Stockbachtaler Musikanten aus Langreder aus der Rathaus-Bühne und der Shantychor Barsinghausen beim Johanniter-Café im Klosterinnenhof auf. Am Abend heizen Stefan Basler auf der Feuerwehr-Bühne am Mont-Saint-Aignan-Platz sowie die Bands Groovetop auf der Rathaus-Bühne sowie die Jetlags auf der Bühne am Thie ihrem Publikum ordentlich ein.

Von Frank Hermann