Barsinghausen

Beim Stadtradeln haben die Barsinghäuser ein viel besseres Ergebnis erzielt als im vergangenen Jahr: Dieses Mal kommen die Barsinghäuser auf 91.910 gefahrene Kilometer – das sind weit mehr als doppelt so viele als 2019. Damit belegt die Deisterstadt den achten Platz von 21 Regionskommunen. Ein Jahr zuvor hatte es in der Regionswertung nur für Platz 15 bei den fahrradaktivsten Kommunen gereicht. In der Wertung der gefahrenen Kilometer pro Einwohner belegte Barsinghausen Rang zehn. 14 Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid wurden eingespart.

316 Teilnehmer in 29 Teams

Koordinatorin Heidrun Bartz vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC) ist überaus zufrieden: Mehr als doppelt so viele Teilnehmer – insgesamt 316 Männer und Frauen in 29 Teams – hätten zu diesem sehr guten Ergebnis beigetragen, sagt sie und bedankt sich für diesen Einsatz. Besonders erfreulich findet sie, dass erstmals Teams des Hannah-Arendt-Gymnasiums teilgenommen haben – mit mehr als 50 Radlern. Zudem starteten bewährte Teams wie die Basche Trias mit über 10.000 Kilometern, die Rad-Pfarrgemeinde, die Stadtverwaltung, der Astrid-Lindgren-Kiga and Friends, der Kneippverein und der RV Victoria Stemmen.

Feuerwehr fährt 5000 Kilometer

Neu dabei war die Feuerwehr Hohenbostel, die gleich mehr als 5000 Kilometer beisteuerte. Auch neun von 39 Ratsmitgliedern haben für Barsinghausen in die Pedale getreten, außerdem viele private Gruppen. Erwähnenswert ist auch das Ergebnis der Langdistanz-Fahrer, die in den drei Wettbewerbswochen 1645 Kilometer pro Person zurücklegten.

Von Jennifer Krebs