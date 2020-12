Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen erhält in diesem Jahr 518.000 Euro vom Bund und dem Land Niedersachsen aus dem Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“. Das Geld fließt ins städtebauliche Sanierungsgebiet in der Barsinghäuser Nordstadt zwischen Goethestraße und Keksfabrik Bahlsen.

Straßen werden barrierefrei

Zusammen mit dem städtischen Eigenanteil können damit nach Mitteilung der Stadtverwaltung insgesamt 777.000 Euro für Projekte zur weiteren städtebaulichen Verbesserung des Quartiers eingesetzt werden. Bürgermeister Marc Lahmann freut sich über die finanzielle Unterstützung von Bund und Land. „Wir werden in den kommenden Jahren weiter daran arbeiten, das Sanierungsgebiet voranzubringen“, sagt der Verwaltungschef. Die Zuwendung sei dabei eine große Hilfe.

In diesem Jahr hat die Stadt damit begonnen, die Siedlungsstraßen rund um den Heinrich-Heine-Platz durchweg barrierefrei und als verkehrsberuhigte Bereiche auszubauen. Im nächsten Jahr soll dieses ambitionierte Programm fortgesetzt werden.

Spielplatzbau in zwei Abschnitten

Im Jahr 2021 will die Stadt dann auch den Spielplatz im Stadtteilpark bauen lassen. Der Spielplatz ist das letzte der vier zentralen Gestaltungsprojekte im neuen Stadtteilpark neben dem Interkulturellen Garten, der Skateranlage und dem Regenrückhaltebecken. Der Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig grünes Licht für die Umsetzung der Pläne gegeben, die vom Planungsbüro GrünPlan erarbeitet worden sind. Mit im Boot war zuvor auch ein Arbeitskreis mit Anliegern und Vertretern verschiedener Institutionen. Dessen Mitglieder hatten Wünsche geäußert, was bei der Planung unbedingt berücksichtigt werden sollte. Dazu gehören eine Rutsche, eine Seilbahn, ein Trampolin, ein Sandkasten und eine sogenannte Nestschaukel.

Der Spielplatz soll laut Beschluss in zwei Abschnitten realisiert werden. Im ersten Abschnitt werden die vom Arbeitskreis gewünschten Elemente aufgebaut, im zweiten Abschnitt sollen dann die weitergehenden Gestaltungsideen des Planungsbüros verwirklicht werden.

Auch Region zahlt Zuschuss

Aus dem Gesamtbudget für den Stadtteilpark stehen eigentlich nur noch 130.000 Euro für den Spielplatz zur Verfügung. Allerdings wird am Ende mit Zustimmung der Politik wohl deutlich mehr Geld investiert. Denn die Stadt hat den Spielplatz auch bei der Region Hannover zur Bezuschussung aus dem Programm für regional bedeutsame Naherholungsmaßnahmen angemeldet – und prompt schon für den ersten Bauabschnitt eine Förderzusage über bis zu 37.500 Euro erhalten. Nach Einschätzung der Stadtverwaltung stehen die Chancen gut, dass dann auch für den zweiten Bauabschnitt weitere Zuschüsse der Region gewährt werden.

Von Andreas Kannegießer