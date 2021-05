Barsinghausen

Im Streit über die Vergütung von Führungskräften bei den Stadtwerken Barsinghausen und einen kritischen Text zu einer vermeintlichen „Dienstwagenaffäre“ ist es vor dem Amtsgericht Wennigsen zu einem Vergleich gekommen. Das bestätigte Amtsgerichtsdirektor Michael Gerdes. Zum Inhalt der Einigung machte er keine Angaben.  Der umstrittene Text inzwischen wieder auf der Internetseite der Wählergemeinschaft Aktiv für Barsinghausen (AfB9 zu lesen – und er fragt weiter nach einer „Dienstwagenaffäre“ beim Entwässerungsbetrieb.

Stadtwerke-Geschäftsführer Jochen Möller hatte die AfB verklagt: Die kleine Fraktion im Barsinghäuser Stadtrat sollte den Text von ihrer Internetseite löschen und nicht mehr behaupten, der Betriebsleiter der Stadtentwässerung benutze zu unrecht einen privaten Dienstwagen.

Am Mittwoch erklärte Möller sich mit dem Vergleich zufrieden: „Wir haben unser Ziel erreicht.“ Falschbehauptungen dürften nicht wiederholt werden. Welche Behauptungen Möller meint, bleibt unklar. 

Denn der Text von AfB-Ratsfraktionschefin Kerstin Beckmann fragt weiterhin, warum die Barsinghäuser Gebührenzahler dem Betriebsleiter der Stadtentwässerung – ein kommunales Unternehmen mit 18 Mitarbeitern – einen privaten Dienstwagen finanzieren müssten. Die Ratsfrau hält das für „weder nachvollziehbar noch hinnehmbar“ und verlangt Aufklärung. „Ein privat genutzter Dienstwagen scheidet schlicht aus.“ Die AfB meint, bis zur Klärung der Dienstwagenfrage könne der Rat auch den defizitären Jahresabschluss der Stadtwerke nicht genehmigen.

Aufwendungen deutlich gestiegen

Hintergrund des AfB-Artikels dürfte eine Informationsvorlage des mittlerweile aus dem Amt geschiedenen früheren Bürgermeisters Marc Lahmann (CDU) sein. Demnach führen die Kosten des Dienstwagens – neben weiteren Posten – zu einer deutlichen Steigerung der Aufwendungen für den Abwasserbetrieb. Vor Jahren hatte die Stadt die Organisation ihres Klärwerks an die schon zuvor ausgelagerten Stadtwerke, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt, übertragen und darüber einen Betriebsführungsvertrag geschlossen. Die mittlerweile entstandenen Mehrkosten seien „nach Prüfung der Verwaltung durch den Betriebsführungsvertrag nicht gedeckt“.

In der Summe geht es um 146.000 Euro an „Personalkosten und sonstigen Zahlungen für den Betriebsleiter“ allein im Jahr 2017. Ähnliche Kosten sollen auch in den Folgejahren entstanden sein. Beckmann sagte, der Leiter der Stadtentwässerung sei „mit einem Dienstwagenprivileg ausgestattet, das es auf kommunaler Ebene gar nicht geben darf“. Aus ihrer Sicht ist auch das Grundgehalt des Betriebsleiters zu hoch.

Jahrelanger Streit über die Vergütung

Der Streit vor dem Amtsgericht rückt erneut die Frage in den Blick, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Möller und der technische Leiter des Klärwerks in den vergangenen Jahren vergütet worden sind.

Wie berichtet gab es im Rathaus von Barsinghausen lange Zweifel, ob monatliche Sonderzahlungen für sogenannte übergeordnete Rufbereitschaften an den Geschäftsführer und den Klärwerksleiter rechtmäßig waren. Nach Auffassung der Stadtverwaltung hätte das Geld so nicht gezahlt werden dürfen. Versuche Lahmanns, das von unabhängiger Seite klären zu lassen, scheiterten bisher an Mehrheiten im Aufsichtsrat der Stadtwerke und in den Ratsgremien.

