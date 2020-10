Stadtwerke Barsinghausen: Hunderttausende Euros extra für die Chefs

Barsinghausen

Der eine ist für das Trinkwasser zuständig, der andere für das Schmutzwasser, und beide Männer haben möglicherweise im Trüben gefischt: Zwei Führungskräfte der Stadtwerke Barsinghausen sollen über Jahre hohe monatliche Sonderzahlungen erhalten haben – nach Auffassung der örtlichen Rathausspitze weitgehend zu Unrecht. In der Summe dürfte es sich um mehrere Hunderttausend Euro handeln, die an beide Männer überwiesen wurden.

Als erste Hinweise darauf im Rathaus bekannt wurden, ließ Barsinghausens Bürgermeister Marc Lahmann ( CDU) schon im Sommer 2017 die Überweisungen an den Leiter der Stadtentwässerung stoppen. In der Folge kamen auch die Zahlungen an den Geschäftsführer der Stadtwerke ans Licht.

Anzeige

Zäher Machtkampf

Damit setzte ein Machtkampf um die Hoheit bei den Stadtwerken ein: auf der einen Seite das Rathaus, das von der Unzulässigkeit der Überweisungen überzeugt ist. Auf der anderen Seite stehen Barsinghäuser Ratspolitiker fast aller Parteien. Sie sollen im Aufsichtsrat der Stadtwerke, in der Gesellschafterversammlung und im Verwaltungsausschuss eigentlich über die Geschäftsführung der städtischen Tochtergesellschaft wachen. Dem Anschein nach haben sie die Aufklärungsbemühungen eher behindert – und auch verhindert, dass die Stadtwerke möglicherweise zu viel gezahltes Geld von ihrem Geschäftsführer zurückverlangen.

Dabei können die Stadtwerke jeden Cent gebrauchen. Früher waren sie ein gesundes Unternehmen mit einer hohen Eigenkapitalquote. Mittlerweile macht die mit einem verlustreichen Schwimmbad belastete Gesellschaft regelmäßig Miese. Der Rat musste das Defizit im vergangenen Jahr mit einer Finanzspritze von fast 5 Millionen Euro ausgleichen.

Öffentlichkeit unerwünscht

Man hätte also genauer hinsehen können. Es ging um strafrechtliche Fragen möglicher Vorteilsannahme und Untreue, um ungerechtfertigte Bereicherung und um die Geschäftsführerhaftung, wie aus internen Unterlagen hervorgeht. Am Ende steht auch die Frage im Raum, ob Aufsichtsratsmitglieder in die Haftung genommen werden müssten.

Öffentlichkeit ist bei alldem nicht erwünscht. Das Gezerre um die Zahlungen spielte sich in den vergangenen drei Jahren weitgehend in vertraulich tagenden Gremien ab. Auf Recherchen der HAZ reagierte der SPD-Ratsfraktionsvorsitzende Peter Messing mit einer Anzeige wegen angeblichen Geheimnisverrats. Messing sitzt auch im Aufsichtsrat der Stadtwerke. Nichts soll nach draußen dringen.

130.000 Euro extra für den Geschäftsführer

Worum geht es konkret? Beide Stadtwerke-Chefs erhielten die Sonderzahlungen für sogenannte übergeordnete Rufbereitschaften – also dafür, dass sie als Vorgesetzte bei schweren Störungen auch nachts und am Wochenende erreichbar sein und zur Not eingreifen würden.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Nicht öffentlichen Ratsdokumenten zufolge hat der Geschäftsführer dafür neben seinem zuletzt fast sechsstelligen Jahresgehalt von 2011 bis Ende 2017 insgesamt rund 130.000 Euro zusätzlich bekommen. Nach Auffassung der Stadt soll er sich die zusätzliche Vergütung selbst angewiesen haben – möglicherweise mit stillschweigender Billigung eines Teils des Aufsichtsrats. Formal haben Aufsichtsrat und Gesellschafter das jedenfalls nicht genehmigt. Der Geschäftsführervertrag soll solche Sonderzahlungen nicht zulassen – die Rufbereitschaften waren, so sieht es das Rathaus, mit dem übertariflichen Gehalt bereits abgegolten.

Auch der Betriebsleiter bekommt hinzu

Das Gehalt des Leiters der Stadtentwässerung wurde Unterlagen zufolge um eine vierstellige Summe im Monat aufgestockt – wer das angewiesen hat, bleibt ebenfalls unklar. „Eine ausdrückliche Anordnung der Bereitschaften durch seinen Arbeitgeber, die Stadtwerke Barsinghausen ... liegt nicht vor“, heißt es in einem rathausinternen Vermerk.

Möglicherweise hat der Geschäftsführer, im stillschweigendem Einvernehmen mit einem Teil des Aufsichtsrats, die Zahlungen an seinen Betriebsleiter bei der Stadtentwässerung angewiesen. In der Summe soll es um rund 100.000 Euro in etwa sechs Jahren gehen. Auch hier glaubt die Rathausspitze, dass der Betriebsleiter das Geld zu großen Teilen zu Unrecht bekam. Dazu steht die Frage im Raum, ob der Mann für das Geld überhaupt etwas tun musste.

Kein Einsatz verzeichnet

Im Betriebsbuch des Klärwerks konnte man über Jahre nicht einen Bereitschaftseinsatz des Betriebsleiters finden. Das ist im Einzelfall nicht verwerflich. Wesen der Rufbereitschaft ist, dass schon das Bereitstehen außerhalb der gewöhnlichen Arbeitszeit vergütet wird.

Im Trüben gefischt? Das Klärwerk in Barsinghausen. Quelle: Tim Schaarschmidt

Doch der Leiter der Stadtentwässerung war auch nie in einem Bereitschaftsplan aufgeführt. Nach Angaben des damaligen Klärwerksleiters war ihm und den Kollegen bis Sommer 2017 gar nicht bekannt, dass der Chef für die Rufbereitschaft überhaupt zur Verfügung stehen könnte. Nur in wenigen Einzelfällen sei der Vorgesetzte abends oder am Wochenende über Vorfälle informiert worden. „In keinem dieser Fälle war ein persönliches Erscheinen von ... erforderlich oder ist ... tatsächlich auf dem Klärwerk erschienen“, heißt es in einem Vermerk.

Aufklärung? Kaum Interesse

Spätestens seit Frühjahr 2018 verdichteten sich dann im Rathaus die Zweifel an der Zulässigkeit der Zahlungen. Im Rat stand die Genehmigung der Jahresabschlüsse für 2016 an. Betriebsleiter und Geschäftsführer sollten entlastet werden. Die Verwaltung wollte darum die Beschlüsse bis zu einer rechtlichen Klärung verschieben.

„Egal, was der Bürgermeister macht, der Rat ist dagegen“: Seit Jahren sind die politischen Verhältnisse in Barsinghausen schwierig. Quelle: Tim Schaarschmidt

Doch der Verwaltungsausschuss stellte sich quer. Stattdessen winkte kurz darauf der Rat mit den Stimmen von SPD, Grünen, AfD und FDP den Jahresabschluss der Stadtentwässerung durch und entlastete den Betriebsleiter. Es mag Zufall sein, dass die Abstimmung weit hinten auf der Tagesordnung stand und erst kurz vor 23 Uhr stattfand.

Kein Einwand der Kommunalaufsicht

Die Stadtspitze hielt das für rechtswidrig und schaltete die Kommunalaufsicht bei der Region Hannover ein. Doch die sah keinen Anlass für eine Beanstandung, da jedenfalls ein eindeutiger Rechtsverstoß nicht zu erkennen sei. Es gehe um widerstreitende Einschätzungen der Zahlungen, die den Ratsmitgliedern alle bekannt gewesen seien. Klärt das unter euch, heißt das.

Im Rathaus hat das Votum wohl überrascht. Juristen einer Kanzlei aus Hannover waren zu dem Schluss gekommen, dass eine Entlastung des Betriebsleiters eindeutig rechtswidrig wäre. Sie empfahlen dringend die Anfechtung. „Unverständlich“ sei das Votum der Kommunalaufsicht, sagt ein früherer Ratsherr, der seinen Namen nicht nennen will.

Rat will es weiterhin nicht richtig wissen

Immerhin: Ganz sauber schien die Sache auch der Region nicht zu sein. Die Aufsicht empfahl, in Zukunft genauer hinzusehen. Die Stadt wollte darum die Wirtschaftsprüfer beauftragen, beim Jahresabschluss 2017 die Zahlungen an den Betriebsleiter genau unter die Lupe zu nehmen.

Bis dahin hatten die Bilanzprüfer nie Einwände erhoben – sie kannten die Zweifel der Stadt aber auch nicht. Man ahnt es: Der Rat lehnte eine Überprüfung der Zahlungen ab. Die Jahresabschlüsse für 2017 und 2018 sind inzwischen genehmigt, und der Betriebsleiter ist entlastet.

Schadensersatz vom Geschäftsführer? Abgelehnt

Die Frage der Zahlungen an den Geschäftsführer war derweil im Verwaltungsausschuss so lange in die Mangel genommen worden, bis nach Monaten genau das Gegenteil als Beschluss herauskam: Genehmigung des Jahresabschlusses der Stadtwerke sowie Entlastung von Geschäftsführer und Aufsichtsrat durch die Gesellschafterversammlung. Die CDU-Fraktion versuchte noch, die Zahlungen durch das Rechnungsprüfungsamt der Stadt prüfen zu lassen – wieder warf sich der Verwaltungsausschuss dazwischen.

Doch noch immer ist die Geschichte nicht zu Ende. Zuletzt wollte die Verwaltung einen Teil des Geldes vom Geschäftsführer zurückfordern. 30.000 Euro glaubte die Stadt noch verlangen zu können, der Rest sei durch Verjährung und Entlastung blockiert. Dazu hätte der Verwaltungsausschuss die Ratsleute in der Gesellschafterversammlung anweisen müssen. Wieder stoppten die Politiker das Rathaus. „Der Ausschuss hat den Bürgermeister hängen gelassen“, sagt ein langjähriger Barsinghäuser Kommunalpolitiker.

Warum die Blockade?

Widerstand in Aufsichtsrat und Stadtpolitik: Barsinghausens Bürgermeister Marc Lahmann. Quelle: Andreas Kannegießer

Warum nur haben Ratsmitglieder ein so starkes Interesse, die Aufklärung umstrittener Vorgänge in einem städtischen Tochterunternehmen zu bremsen? Bürgermeister Lahmann will sich nicht äußern und verweist auf seine Verschwiegenheitspflicht als Aufsichtsrat der Stadtwerke. Nur so viel sagt er: „Eine weitere Untersuchung wäre angezeigt gewesen, weil es hier um die Gebühren der Barsinghäuser geht.“

Ein Ratsmitglied erklärt es so: „Egal, was der Bürgermeister macht, der Rat ist dagegen.“ Lahmann kann sich tatsächlich nicht auf eine Mehrheit im Rat stützten, nicht einmal seine CDU steht immer geschlossen hinter ihm. Bei der Wahl am 1. November tritt er nicht mehr an.

Gutachter gegen Gutachter

Denkbar wäre, dass die Stadtspitze offensichtlich falsch lag. Das scheint die Auffassung in großen Teilen des Aufsichtsrats zu sein. Die Kontrolleure halten die Sonderzahlungen mehrheitlich für rechtmäßig und lehnen Schadensersatzforderungen ab. „Die behaupteten Ansprüche gegen den Geschäftsführer entbehren jeder Grundlage“, heißt es in einer Stellungnahme.

Die beruht auf dem Gutachten einer hannoverschen Anwaltskanzlei. Der Aufsichtsrat hatte es in Auftrag gegeben, um Fragen der Strafbarkeit des Geschäftsführers zu klären. Das Ergebnis: Vorteilsannahme und Untreue schieden mangels Vorsatz aus, zivilrechtliche Ansprüche mangels Verschulden.

Dem steht jedoch ein Gutachten weiterer Anwälte aus Hannover im Auftrag der Stadt entgegen. Dieses bejaht Rückforderungsansprüche der Stadtwerke gegen ihren Geschäftsführer. Beide sich widersprechenden Einschätzungen kannten Aufsichtsräte und Ratspolitiker. Dennoch wollten sie den Streit nicht von unabhängigen Dritten klären lassen.

Wer schützt wen?

Folgen hier Ratsmitglieder blind ihren Parteifreunden im Aufsichtsrat, verbunden in inniger Abneigung gegen den Bürgermeister? Oder geht es den Ratspolitikern in Verwaltungsausschuss und Gesellschafterversammlung darum, ihre Parteifreunde im Aufsichtsrat zu schützen? Der Aufsichtsrat hatte die Sonderzahlungen an den Geschäftsführer ab 2018 gestoppt, sie für die Vergangenheit aber nachträglich genehmigt – und folglich Rückforderungen mehrheitlich abgelehnt. Damit könnte sich ein Teil der Aufsichtsräte gegenüber den Stadtwerken schadensersatzpflichtig gemacht haben.

Das jedenfalls ist das Ergebnis einer weiteren Prüfung durch hannoversche Anwälte. Die halten es für „wahrscheinlich“, dass die Stadtwerke wegen der Sonderzahlungen Schadensersatzansprüche gegen ihren Geschäftsführer haben könnten. Diese sollte der Aufsichtsrat geltend machen, um nicht selbst in die Haftung zu geraten. Es spreche vieles dafür, dass die Mehrheit der Aufsichtsräte mit ihrem Verzicht ihre Sorgfaltspflicht mindestens grob fahrlässig verletzt habe.

Schadensersatz gegen Aufsichtsräte?

Schadensersatzansprüche der Stadtwerke gegen ihre Aufsichtsräte? Unwahrscheinlich, dass es dazu kommt.

Die Ratspolitik dürfte das zu verhindern wissen. Denn auch dafür müsste die Stadt einen Beschluss der Gesellschafterversammlung erwirken – und der dürfte wiederum im Verwaltungsausschuss hängen bleiben. Ist es dabei glücklich, dass eine Ratsfrau in der Gesellschafterversammlung mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden verwandt ist und die Lebensgefährtin eines weiteren Aufsichtsrats ist?

Alle schweigen

Der Betriebsleiter schweigt. Sein Geschäftsführer betont, dass er durch Aufsichtsrat und Ratsgremien entlastet worden sei. SPD-Fraktionschef Messing spricht von einer „Hexenjagd auf die Stadtwerke-Führung“. Die Vorsitzenden anderer Fraktion äußern sich nicht zu Abstimmungen in vertraulichen Sitzungen. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dirk Härdrich erklärt, der Aufsichtsrat sei von den Gesellschaftern entlastet worden.

Der SPD-Politiker erwähnt dazu, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen den Betriebsleiter eingestellt hat. Es hatte Ende 2018 eine anonyme Anzeige gegeben. Für eine Anklage hätte eine Täuschungshandlung des Betriebsleiters nachgewiesen werden müssen. Das sei nicht möglich gewesen, sagt Oberstaatsanwalt Thomas Klinge. Zeugen sind offenbar nicht vernommen worden.

Von Karl Doeleke