Bantorf

Stabile und lange haltbare Edelstahlbecher sollen nach und nach die alten Plastikbecher in den Kindergärten ersetzen. Diese Ziel hat sich der Round Table (RT) 225 aus Barsinghausen gesetzt und die ersten 50 Trinkbecher aus Edelstahl an den evangelischen Pusteblume-Kindergarten in Bantorf überreicht. Weitere Kitas sollen von dieser Tauschaktion ebenfalls profitieren.

Becher schonen die Umwelt

„Unser Ziel ist es, in möglichst vielen Kindergärten in Barsinghausen und der Region die vorhandenen Plastikbecher der Kinder durch schicke Edelstahlbecher zu ersetzen. Sie sind langlebig, spülmaschinenfest und schonen die Umwelt,“ sagt Benjamin Semmler von der sozialen Serviceorganisation des Round Table 225.

Anzeige

Jedes Trinkgefäß aus Edelstahl kostet rund drei Euro in der Anschaffung. Zur Finanzierung solcher und ähnlicher Serviceprojekte organisieren die RT-Helfer normalerweise besondere Aktionen, etwa die Verkaufsstände an den verkaufsoffenen Sonntagen in Barsinghausen. Für den Bechertausch griff der Round Table auf die Einnahmen des Flammkuchenstandes im Jahr 2019 zurück.

Doch in der Corona-Krise sind einige Projekte und Einnahmequellen weggefallen. Deshalb freut sich der Round Table laut Semmler über die Unterstützung durch Firmen, Geschäftsleute und Privatpersonen.

Kitas können sich melden

„Je mehr Kinder wir hier unterstützen können, desto besser“, sagt der Barsinghäuser. Interessierte Kindergärten, die ebenfalls ihre Plastik- gegen Edelstahlbecher eintauschen wollen, können sich online unter www.rt225.de melden. Fragen beantwortet der Round Table 225 Barsinghausen nach einer E-Mail an praesident@rt225.de, Sponsoren und Unterstützer können sich per E-Mail an foerderverein@rt225.de wenden.

Päckchen-Konvoi im Winter

Als weitere soziale Hilfsaktion soll auch der Weihnachtspäckchen-Konvoi des Round Table im Winter wieder Fahrt aufnehmen und Kindern in Osteuropa mit kleinen Geschenken die Weihnachtszeit verschönern. Weil wegen der Corona-Krise der genaue Ablauf- und Verteilplan noch nicht feststeht, bittet der Round Table alle Spender darum, auf verderbliche Gegenstände in den Weihnachtspäckchen zu verzichten. Als Sammelstelle für die Päckchen dient das Ladengeschäft von Bike2Care in der Markstraße 2a in Barsinghausen.

Von Frank Hermann