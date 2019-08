Barsinghausen

Niemand muss alleine sein, wenn die Seele weint – an diesem Leitspruch orientiert sich der Steg-Verein mit seinen Hilfsangeboten für psychisch Erkrankte und deren Angehörige. Viele Menschen nutzen die Möglichkeiten, sich in der Begegnungsstätte an der Altenhofstraße mit Gleichgesinnten zu treffen und gegenseitig Kraft zu geben – und der wachsende Zuspruch für den Steg reißt auch im Jahr 2019 nicht ab. Dennoch scheuen etliche Betroffene den Schritt zu mehr Offenheit, weil Nachbarn und Freunde nicht von der psychischen Krankheit erfahren sollen.

Rosemarie Thomas und Rudolf Lindenthal vom Steg-Vorstandsteam wissen um den Zwiespalt. „Viele unserer Klienten trauen sich anfangs nicht, über ihre Krankheit zu sprechen. Aus einem einfachen Grund: Sie wollen von ihrer Umgebung nicht als Bekloppte abgestempelt werden. Psychische Erkrankungen sind in unserer Gesellschaft leider immer noch ein Tabuthema“, erläutert Rosemarie Thomas. Dabei könne jeder Mensch durch verschiedene Umstände in solch eine Situation kommen und Schaden an seiner Psyche nehmen.

Mit Problemen nicht allein

Für Betroffene sei es stets eine große Erleichterung, in den Steg-Selbsthilfegruppen auf Frauen und Männer mit denselben Krankheitserfahrungen zu treffen. „Dann merken die Leute, dass sie mit ihren Problemen nicht allein sind. Dann können sie in einem vertrauten Kreis über sich und ihre Probleme reden. Und, was ganz wichtig ist, sich gegenseitig stärken“, betont Rudolf Lindenthal. Viele psychisch Kranke oder deren Angehörige wünschten sich, auf der Suche nach Hilfe an die Hand genommen zu werden. Dabei verstehe sich der Steg als Anlauf- und Kontaktstelle zur Selbsthilfe.

Im Mittelpunkt der Vereinsangebote stehen die täglichen Gruppentreffen in der Begegnungsstätte. Außer den Gesprächskreisen für Betroffene und Angehörige gehören dazu auch Koch-, Kreativ-, Wander-, Entspannungs- und Literaturgruppen. Hinzu kommt ein 14-tägliches Treffen für Spiele und Gedächtnistraining unter dem Motto Jeder kann mitmachen sowie ein gemeinsames Kaffeetrinken jeweils am ersten Sonntag des Monats. „Wir schaffen hier Möglichkeiten, damit sich die Leute wohlfühlen und verstanden wissen“, betont Rosemarie Thomas.

Trend setzt sich fort

Für das Jahr 2018 verzeichnete der Steg-Verein rund 2160 Besucher für die insgesamt 383 Gruppensitzungen – das bedeutet ein Plus von 170 Besuchern und 31 Sitzungen im Vergleich zum Vorjahr. „In diesem Jahr setzt sich der Trend fort. Es gibt viele Erstkontakte per Telefon oder E-Mail, wobei viele Kontakte danach auch wieder abbrechen und wir von den Leuten nie wieder etwas hören“, sagt Lindenthal.

Im Idealfall führe der erste Telefonkontakt zu einem persönlichen Gespräch unter vier Augen. Bei solchen Gesprächen gehe es darum, Vertrauen zu gewinnen und die Betroffenen für die Hilfsangebote des Vereins zu interessieren. Viele Teilnehmer seien mittlerweile bereits seit mehreren Jahren dabei und es seien zum Teil auch Freundschaften entstanden, die über die Gruppensitzungen hinausgehen.

Auf Spenden angewiesen

Zur Finanzierung der Hilfe zur Selbsthilfe muss sich der Verein jedes Jahr erneut um Zuschüsse und Spenden bemühen. Laut Kassenwartin Rosemarie Thomas beträgt der Jahresetat rund 20.000 Euro. Die Region Hannover zahlt eine Fördersumme von etwa 12.000 Euro. Weitere Unterstützung erhält der Verein von der Stadt Barsinghausen, von der Marlies-Ragge-Stiftung, von Krankenkassen sowie von mehreren Kleinspendern.

Auskünfte zur Steg-Selbsthilfegruppe Psychiatrieerfahrener und ihrer Angehörigen gibt es unter Telefon (05105) 515052, nach einer E-Mail an steg-barsinghausen@t-online.de sowie auf der Internetseite www.steg-barsinghausen.de.

