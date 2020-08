Stemmen

Der Barsinghäuser Ortsteil Stemmen steht im Mittelpunkt einer Tour in der Veranstaltungsreihe Calenberger Landsommer. Am Sonnabend, 29. August, ab 14 Uhr wird Gästeführerin Christel Seidel Besuchern die Besonderheiten des kleinen Dorfes erläutern. Angeschaut werden während der rund dreistündigen Tour unter anderem das Stemmer Rittergut, die kleine Kirche und das Dorfgemeinschaftshaus, das seit einigen Jahren von der Dorfgemeinschaft in einer umgebauten Gaststätte betrieben wird.

Die am Hang des Stemmer Berges gelegene Ortschaft hat einiges zu bieten: 1996 war sie im Wettbewerb „Unser Dorf soll schöner werden“ zum schönsten Dorf im damaligen Landkreis Hannover gekürt worden. Stemmen wird auch mit einer Revolution in der Ernährungswirtschaft vor rund 275 Jahren in Verbindung gebracht, die in der Folgezeit die Versorgung der Menschen mit Nahrungsmitteln erheblich vereinfacht hat. Laut Aufzeichnungen im Stemmer Kirchenbuch hat Pastor Elias Schmersahl im Jahr 1746 die ersten Kartoffeln im damaligen Kurfürstentum Braunschweig-Lüneburg in Stemmen angebaut. Als Kartoffelpastor ist er deshalb in die Geschichte eingegangen.

Gut genießt Ensembleschutz

Das Stemmer Rittergut befindet sich im Eigentum der Familie von Rössing. Es war zu Beginn des 17. Jahrhunderts durch den Zusammenschluss zweier Meierhöfe entstanden. Herzog Friedrich Ulrich verlieh dem damaligen Besitzer daraufhin die Privilegien eines Ritterguts. Das unter Denkmal- und Ensembleschutz stehende Gut ist sehenswert. Es handelt sich um einen geschlossenen Gutshof mit Scheune, Ställen und ehemaliger Mühle. Der einzige Zugang zu der Anlage verläuft unter einem Torbogen im Herrenhaus. Das macht den heutigen Besitzern den Betrieb der Landwirtschaft schwer: Die Zufahrt ist für moderne Maschinen viel zu schmal. Heute befinden sich Wohnungen im dreiflügeligen, zur Zeit der Weserrenaissance gebauten Gutshaus und in den früheren Landarbeiterhäusern.

Das heutige Dorfgemeinschaftshaus an der Blumestraße war jahrzehntelang als Gaststätte genutzt worden, die dann aber schließen musste. Im Jahr 2006 hatten der Heimat- und Kulturverein und der Stemmer Radfahrverein das knapp 200 Jahre alte Gebäude gemeinschaftlich erworben, um dort einen Dorftreffpunkt zu schaffen. Rund 10.000 freiwillige Arbeitsstunden leisteten Helfer aus dem Ort beim Umbau. Im März 2009 war das neue Gemeinschaftshaus eröffnet worden, um dessen Betrieb sich eine gemeinsam gegründete Trägergesellschaft kümmert. Auch die Feuerwehr ist in das Gebäudeensemble mit eingezogen und nutzt den rückwärtigen Bereich als Gerätehaus.

Kreuzrippen sind wieder freigelegt

Die Stemmer Kirche ist 1497 mit Sandsteinen aus dem nahen Steinbruch errichtet und später erweitert worden. Vor wenigen Jahren war das Gotteshaus renoviert worden. Dabei waren auch die Kreuzrippen aus Klinker- und Sandsteinen wieder freigelegt worden.

Treffpunkt für die Stemmer Landsommertour ist am Sonnabend, 29. August, um 14 Uhr vor dem Rittergut an der Straße Am Rittergut. Die Teilnahme kostet – einschließlich Eintrittsgeld – 7 Euro. Anmeldungen nimmt Gästeführerin Christel Seidel unter Telefon (05105) 82958 entgegen.

Von Andreas Kannegießer