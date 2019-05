Stemmen

Die gesamte Ortschaft Stemmen verwandelt sich am Pfingstsonntag, 9. Juni, wieder in ein riesiges Flohmarktgelände. Nach dem Erfolg des ersten Stemmer Dorf-Garagen-Flohmarktes vor rund einem Jahr mussten die Organisatoren Kate und Michael Griese nicht lange überlegen: Die Veranstaltung geht in die zweite Runde. Der Flohmarkt ist in der Zeit von 10 bis 15 Uhr geöffnet. In dieser Zeit können alle Stemmer Haushalte auf ihren Grundstücken und in ihren Garagen all das anbieten, was sie nicht mehr brauchen oder aus sonstigen Gründen abgeben möchten. Dazu gehören Trödel aller Art, Spielzeuge, Bekleidung, Werkzeuge und andere Dinge. Die Initiatoren hoffen wieder auf viel Besucherresonanz auch aus der weiteren Umgebung von Stemmen. Zusätzlich gibt es vielfältige kulinarische Angebote sowie Kinderattraktionen für die kleinen Gäste. Nähere Informationen gibt es im Internet auf der eigenen Seite dorfflohmarkt-stemmen.de. Dort ist ab 2. Juni auch ein Dorfplan mit der Anbieterliste abrufbar.

Von Andreas Kannegießer