Stemmen

Miklos Latony ist verzweifelt: Der ungarische Trucker vermisst seine Katze, die ihn auf seinen Fahrten im Lastwagen quer durch Europa auf dem Beifahrersitz ständig begleitet. Bei einem Zwischenstopp vor einer Woche in Stemmen ist das grau getigerte Tier vom Auslauf auf einer Wiese nicht zurückgekehrt. Unterstützung erhält der Fernfahrer von Walburga Senft aus Stemmen, die einen Suchaufruf im Dorf und in den Nachbarorten gestartet hat.

Katze kann kommen und gehen

Im Innenraum seines Brummis hat Miklos Latona auf der Beifahrerseite eine gemütliche Ecke für seine tierische Begleiterin eingerichtet – mit Kuschelkorb, Fress- und Trinknäpfen sowie einer großen Toilettenkiste mit Streu. Wenn der Fahrer eine Rast oder Schlafpause einlegt, dann kann die neunjährige Katze durch eine einfache Vorrichtung im Beifahrerfenster kommen und gehen. Spätestens dann, wenn Latona kurz vor der Weiterfahrt ruft oder den Motor startet, kehrt die Katze namens Susika wieder von ihrem Streifzug in der Nähe zurück – jedoch nicht bei der nächtlichen Schlafpause vor einer Woche an der Ortseinfahrt in Stemmen.

Vermisst: Wer hat die getigerte Katze des ungarischen Truckers gesehen? Das Tier ist gechipt und trägt im Halsband eine Telefonnummer. Quelle: Privat

Dort blieb das Tier verschwunden. Alles Rufen und Locken nutzte nichts. Walburga Senft wurde auf die Suche von Miklos Latony nach seiner Katze aufmerksam. „Er ist immer wieder die Wiese und die Umgebung abgelaufen und hat einen Namen gerufen“, sagt die Stemmerin, die zunächst irrtümlich davon ausging, dass die Katze „Julika“ heißt. So steht es auch auf den Zetteln, die Walburga Senft im Dorf und in den benachbarten Ortschaften verteilt hat.

Darin ruft sie dazu auf, die Augen und Ohren offen zu halten und sich zu melden, wenn Susika sich irgendwo blicken lässt. „Vielleicht ist das Tier durch den Autolärm auf der nahen Bundesstraße 65 oder durch andere Geräusche verschreckt worden und sie hat die Orientierung verloren. Es kann auch sein, dass sie in einem Kellerraum oder Gartenhäuschen eingesperrt ist“, meint Senft und bittet um Aufmerksamkeit, damit die Katze möglichst gesund wieder an ihren gewohnten Platz im ungarischen Brummi zurückkehren kann.

Trucker kehrt zurück

Miklos Latony gibt die Hoffnung jedenfalls noch lange nicht auf. Er hat eine Futterstelle mit Wasser und mit einer Box in der Wiese aufgestellt, wo Susika vor einer Woche durch das Grün streifte. Zwischendurch musste der Fernfahrer zunächst seine Tour in die Niederlande fortsetzen, am Dienstag kehrte er auf der Rückfahrt nach Stemmen zurück – um erneut nach der Katze zu suchen. Allerdings muss er am Mittwoch schon wieder weiter nach Ungarn.

„Aber ich komme wieder. Denn ich bin mir sicher, dass auch meine Katze zurückkommt“, erläutert der Trucker auf Englisch. Walburga Senft will die Wasser- und Futternäpfe in der Zwischenzeit immer wieder auffüllen und sich auch weiterhin in der Nachbarschaft umhören. Die Katze ist gechipt und trägt in einem reflektierenden Halsband die Telefonnummer von Miklos Latony. „Daran ist das Tier eindeutig zu identifizieren“, betont Walburga Senft.

Von Frank Hermann