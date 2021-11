Die seit Juni vermisste Katze Susika ist wieder da. Nach rund fünf Monaten tauchte die neunjährige Katzendame bei einer Familie in Stemmen wieder auf. Nun durfte der ungarische Fernfahrer Miklos Latony sein Tier endlich wieder in die Arme schließen. Nahezu die gesamte Dorfgemeinschaft Stemmens hatte sich an der Suche nach Susika beteiligt.