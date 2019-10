Stemmen

Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Verkehrsunfall verletzt worden, der sich am Freitagmittag auf der Bundesstraße 65 in Höhe der Ortschaft Stemmen ereignet hat. Nach Mitteilung der Polizei wollte gegen 13.30 Uhr eine 73-jährige Barsinghäuserin mit ihrem Opel von der Bundesstraße aus nach links in die Langefeldstraße einbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Opel, der von einer 52-jährigen Frau aus Gehrden gesteuert wurde. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wobei der Opel der Frau aus Gehrden gegen eine Sattelzugmaschine geschleudert wurde, die im Einmündungsbereich der Langefeldstraße hielt. Die 73-Jährige und die 52-Jährige wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Der 40-jährige Fahrer der Sattelzugmaschine aus Nordstemmen blieb unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden an den drei Fahrzeugen auf insgesamt rund 13.000 Euro.

Mehr Polizeimeldungen aus Barsinghausen lesen Sie hier.

Von Andreas Kannegießer