Garbsen

Der Verein Waage in Hannover weiß nicht, wo er anfangen soll, Hilfe zu leisten. Der Verein wurde 1990 gegründet und engagiert sich ehrenamtlich unter anderem für das Wohl von Kindern in Scheidungsfamilien. Die Corona-Pandemie und Homeoffice-Phasen haben viele Ehekonflikte eskalieren lassen und Bildungswege der Kinder unterbrochen. Die insgesamt fünf Lions Clubs Garbsen, Neustadt, Langenhagen, Herrenhausen und Deister Calenberger Land spendeten am Montagabend 20.000 Euro, um die Waage zu unterstützen.

Lions Clubs beteiligen Verein Waage am Sterntaler-Erfolg

Die fünf Clubs verbindet die Idee der Sterntaler-Kalender. Für 5 Euro pro Exemplar erwerben Käufer die Chance auf Gewinne. Garbsen und Neustadt hatten das Konzept als erste umgesetzt und bis jetzt je Club rund 200.000 Euro für soziale Zwecke eingenommen. Langenhagen und Herrenhausen stiegen im Jahr 2010 ein, der Club Deister Calenberger Land 2013. Alle greifen auf die Entwicklung einer Datenbank zurück, die in Garbsen entwickelt wurde. Es ist bisher die erfolgreichste Lions-Idee, Spenden auf breiter Basis für lokale Projekte und die soziale Familienhilfe zu gewinnen.

Die Clubs lassen den Verein Waage jetzt an diesem Erfolg teilhaben. Das Geld kommt nicht aus dem Verkauf der Kalender. Die Spende wurde von den Clubs eigens für Waage gesammelt.

„Das ist sehr, sehr viel Geld für uns“

Die Waage-Mentoren arbeiten in der gesamten Region. Die Fälle, in denen das Wohlergehen von Kindern in Gefahr ist, werden ihnen von den Jugendämtern der Landeshauptstadt und der Region weitergeleitet.

Viele Konfliktlösungen brauchen mehrere Monate. „Es gibt viel mehr Fälle, als wir annehmen können“, sagte der Waage-Vorsitzende Wolfgang Rosenbusch, ehemaliger Richter am Schwurgericht Hannover. „Das ist sehr, sehr viel Geld für uns. Wir werden damit zusätzliche Familien betreuen können.“

Von Markus Holz