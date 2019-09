Barsinghausen

Wie soll im Wasserwerk künftig Wasser aufbereitet werden? Jochen Möller, Geschäftsführer der Stadtwerke, meldet sich in der Diskussion um das Wasserwerk nun mit einer deutlichen Stellungnahme zu Wort.

Bereits vor vier Jahren habe die Geschäftsführung der Stadtwerke den Aufsichtsrat über den baulichen Zustand des Wasserwerkes informiert und den Auftrag erhalten, die Wasserversorgung Barsinghausens nachhaltig zu sichern. Ein 2016 beauftragtes Fachbüro habe in einer Studie neben den verschiedenen Aufbereitungsmethoden auch die Kooperation mit den Nachbarwasserversorgern und auch den Bezug von Harzwasser geprüft und eine Empfehlung ausgesprochen.

„Bereits in dieser Studie wurde das Carix-Verfahren als technisch sinnvollstes und auch wirtschaftlichstes Verfahren ermittelt“, schreibt Möller. Auch ein weiteres Gutachten aus diesem Jahr sei zu der gleichen Aussage gekommen. „Uns ist es wichtig, hier alle wichtigen Fakten und Information neutral darzustellen“, sagt Möller und verweist auch darauf, dass die Diskussion zum Wasserwerk zum Teil sehr emotional geführt würde.

Carix-Verfahren wird bevorzugt

„In der Studie wurden drei Verfahren betrachtet, von denen die Niederdruckumkehrosmose und das Carix-Verfahren Sulfat, Nitrat und Spurenstoffe entfernen können. Die Schnellentcarbonisierung kann dies nicht“, sagt Möller und argumentiert: „Bereits jetzt haben wir in der Spitze in einzelnen Brunnen im Grundwasser bis zu 360 Milligramm Sulfat pro Liter festgestellt. Der gesetzliche Grenzwert liegt bei 250 Milligramm pro Liter.“

Auch was die Ableitung des Prozesswassers angeht, habe das Carix-Verfahren laut Studie am besten abgeschnitten. Zudem sei nicht gesichert, dass bei der Schnellentcarbonisierung automatisch die vorhandene Einleitungsgenehmigung weiter gilt. „Das Carix-Verfahren ist das einzige Verfahren, das keine Stoffe in den Vorfluter einleitet, die nicht schon im Grundwasser enthalten sind. Insofern ist die Wahrscheinlichkeit für eine Einleitgenehmigung bei der Carix-Anlage am höchsten.“

Keine hohen Kostensteigerungen vorgesehen

Bei der Realisierung des Wasserwerkes mit dem Carix-Verfahren komme es keinesfalls zum Zeitverzug, schreibt Möller weiter. Zudem weist er darauf hin, dass der Bau der Anlage vom Bund gefördert werden kann – auf Grund der „sehr hohen Energieeffizienz und der sehr guten CO2-Bilanz“.

Sollte die Ableitung des Prozesswassers in den Vorfluter genehmigt werden, liegen die Kosten für die Schnellentcarbonisierung bei 92, für die Carix-Anlage bei 95 Cent pro Kubikmeter Trinkwasser, schreibt Möller. Solle das Prozesswasser nicht in den Vorfluter eingeleitet werden können, würden bei der Schnellentcarbonisierung Kosten in Höhe von 92 Cent und beim Carix-Verfahren in Höhe von 1,08 Euro pro Kubikmeter Trinkwasser anfallen. Damit betragen die Mehrkosten pro Kopf zwischen 1,20 und 6,40 Euro pro Jahr. „Die Nachrüstung zur Entfernung von Sulfat und Nitrat würde bei der Schnellentcarbonisierung rund 5 Millionen Euro betragen.“

Bezug von Harzwasser ist nicht erforderlich

In der Regel schütten die Quellen im Sommer nur sehr wenig, sodass hier auf eine Versorgung durch das Wasserwerk zurückgegriffen werden muss. „Das neue Wasserwerk ist so ausgelegt, dass es in den Sommermonaten den Bedarf Barsinghausens und der Prognosen für weitere Bevölkerungsentwicklungen decken kann“, argumentiert Möller.

„Die Versorgung mit Trinkwasser im Bereich Barsinghausens kann durch den Neubau des Wasserwerkes mit dem Carix-Verfahren sichergestellt werden“, sagt Möller. Ein Bezug von Harzwasser sei nicht erforderlich und bei Wassermangel bei den Harzwasserwerken auch nicht auf Dauer verlässlich. Sollte dies dennoch erforderlich werden, müsse mit dem Besitzer der Wasserrechte, den Harzwasserwerken, gesprochen werden.

Mehr zum Thema:

Nabu wendet sich gegen Pläne zum Verkauf von Grundwasser

Soll Grundwasser aus Eckerde bald die Stadt Gehrden versorgen?

Onlinepetition und SPD-Protestaktion gegen den Kurs des Bürgermeisters

Neubau Wasserwerk: CDU sieht noch zu viele offene Fragen

Von Lisa Malecha