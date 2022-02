Barsinghausen

Auf den Straßen herumrollende Müllsäcke, umgestürzte Bäume und sich lösende Solarpaneele: Das Sturmtief „Ylenia“ hat im Stadtgebiet Barsinghausen durchaus einiges durcheinandergewirbelt. Bis zum frühen Donnerstagnachmittag sind ganz große Schäden allerdings ausgeblieben. Weniger glimpflich verlief der Sturm hingegen im Deister.

Große Schäden im Wald

Christian Boele-Keimer, Leiter des Forstamtes Saupark, sprach am Donnerstag eine Warnung aus. Es bestehe noch mindestens bis kommenden Montag für alle Waldbesucher eine akute Gefährdung. Im Deister hat der Sturm erneut größere Schäden angerichtet. So berichtete Revierförster Frank Nüsser, dass alleine in seinem Revier zwischen Kirchdorf und Wennigsen so viele Bäume auf die Forstwege gefallen seien, „dass wir nicht in den Wald kommen.“ Die Menge der umgestürzten Bäume sei gar nicht „so spektakulär“, sagte Boele-Keimer, aber es „liege eben überall etwas. Das bedeutet für uns eine Menge Handarbeit, bis die Wege wieder frei sind“. Erschwerend komme der derzeit sehr nasse Boden hinzu. „Die Aufräumarbeiten werden somit ein Problem für die Fahrzeuge.“

Sturm „Ylenia“ wirft Fichte um

Im Barsinghäuser Stadtgebiet mussten die Feuerwehrkräfte bis Donnerstagnachmittag lediglich dreimal ausrücken. In der Nacht war eine schätzungsweise 15 Meter hohe Fichte an der Bergstraße umgeworfen worden. Die Mitglieder der Ortsfeuerwehr Barsinghausen rückten gegen 0.50 Uhr aus, um den Baum, der über der Fahrbahn lag und das gegenüber stehende Haus nur knapp verfehlt hatte, zu zersägen. Ein in unmittelbarer Nähe abgestellter Pkw wurde von den Ästen des umgestürzten Baums lediglich leicht beschädigt.

Einen zweiten Baum hatten die Einsatzkräfte zu entfernen, der am frühen Donnerstagmorgen in Hohenbostel an der Kreuzung Auf der Tenne/Goldener Winkel umgestürzt war und ebenfalls auf der Fahrbahn lag.

Sturmböen lösen Solarpaneel

Am Vormittag gegen 11 Uhr meldete die Pressestelle der Stadtfeuerwehr Barsinghausen zudem ein Solarpaneel auf einem Wohnhaus am Bericoweg, dass sich aufgrund des starken Windes gelöst hatte und auf die Straße zu stürzen drohte.

Stadt sperrt Friedhöfe wegen Sturm „Ylenia“

Die Stadt Barsinghausen ging auf Nummer sicher und sperrte wegen des Sturms die drei städtischen Friedhöfe Waldfriedhof, Osterfeld und Hannoversche Straße. Aufgrund der Wetterlage mit weiteren Orkanwarnungen gelten die Sperrungen auch für das kommende Wochenende.

Straßenmeisterei fährt Kontrolle

Die Straßenmeisterei Wennigsen berichtete ebenfalls von einer ruhigen Nacht. Am Donnerstag waren laut Felix Beinhart, Leiter der Straßenmeisterei, durchgängig 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den Straßen unterwegs gewesen, um diese nach umgestürzten Bäumen und herabgefallenen Ästen zu kontrollieren. „Es sind nur an einzelnen Stellen und nicht gehäuft Bäume umgestürzt“, erklärte Meinhart. Straßen mussten nicht gesperrt werden. Für die kommenden Nächte habe die Straßenmeisterei vier bis sechs Mitarbeiter in Bereitschaft.

Sturmtief „Zeynep“ folgt auf „Ylenia“

Sturm „Ylenia“ hat Barsinghausen größtenteils verschont, doch droht bereits ab Freitagmittag neues Ungemach. Laut dem Deutschen Wetterdienst nähert sich dann Sturm „Zeynep“ mit teils orkanartigen Böen, die insbesondere Norddeutschland treffen sollen.

Von Mirko Haendel