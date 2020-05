TSV Egestorf: Für den Sport im Freien gelten strenge Hygieneregeln

Egestorf

Auf den Außenanlagen der Barsinghäuser Sportvereine beginnt in diesen Tagen allmählich wieder der Betrieb. Nach der Corona-Zwangspause dürfen die Vereinsmitglieder wieder ihren Sport im Freien ausüben – unter Beachtung strenger Regeln, um das Infektionsrisiko möglichst gering zu halten. So hat etwa der TSV Egestorf umfangreiche Hygienerichtlinien für den Wiederbeginn des Sportbetriebes an der Ammerke erarbeitet. Dazu gehören Abstandsregeln, Anwesenheitslisten, Wegeführungen, Sperrzonen und die Bereitstellung von Desinfektionsmittel.

Ulrike Schulze (links) und Christa Warlich sind froh, wieder Tennis auf den Plätzen an der Ammerke spielen zu können. Quelle: Frank Hermann

„Diese Richtlinien sind verbindlich für alle Trainer, Übungsleiter und Sportler. Nur so können wir unseren Beitrag zum Schutz der TSV-Mitglieder leisten“, erläutert der stellvertretende Vereinsvorsitzende Karl-Heinz Tiemann. Vor rund drei Wochen hat Tiemann damit begonnen, ein Hygienekonzept zur Öffnung der Sportanlagen in Corona-Zeiten zu erarbeiten. Nachdem die Politik grünes Licht gegeben hat, könne der TSV Egestorf mit seinen rund 1050 Mitgliedern nun auf dieses Konzept zurückgreifen.

Mindestabstand von zwei Metern

Zunächst hat der TSV seine Außenbereiche für Tennis, Boule, Leichtathletik und Sportabzeichen freigegeben. Mehrere Tafeln an den Zuwegungen weisen auf den Mindestabstand von zwei Metern sowie auf weitere Verhaltensregeln hin. So müssen die Sportler in erster Linie ihre eigenen Sportgeräte (Tennisschläger und -bälle, Boulekugeln, Messstäbe) nutzen sowie gemeinschaftliche Geräte vor und nach dem Training gründlich desinfizieren.

Schwarz-gelbe Klebestreifen auf dem Fußboden markieren Sperr- und Wartezonen sowie eine Wegeführung auf dem Außengelände, um Begegnungen auf engem Raum zu vermeiden. Zudem hat der TSV nur jede zweite Spielbahn auf der Bouleanlage freigegeben und somit mehr Platz für die Spieler geschaffen. Verpflichtend sei für alle Sportler, sich in Anwesenheitslisten einzutragen. Damit sei gewährleistet, im Fall einer Infektion schnell reagieren und mögliche Infektionsketten nachvollziehen zu können.

Für einen sicheren Sportbetrieb

Nach Einschätzung von Tiemann schafft der TSV Egestorf mit seinen Hygienerichtlinien gute Voraussetzungen für einen weitgehend sicheren Sportbetrieb in Zeiten der Corona-Krise. „Auf dieser Grundlage können wir mit einem zuversichtlichen Gefühl starten. Unser Konzept ist ziemlich rund. Jetzt müssen wir sehen, wie es sich in der Praxis bewährt“, sagt Tiemann.

Die Boulespieler des TSV Egestorf halten Abstand auf ihren Boulodrome-Spielfeldern. Quelle: Frank Hermann

Bislang registriert der stellvertretende TSV-Vorsitzende eine hohe Akzeptanz bei den Mitgliedern. „Es wird Zeit, dass wir draußen wieder Sport treiben können. Damit es so bleibt, achten wir auf die Hygieneregeln: Abstand wahren, nur eigene Schläger und Bälle anfassen, regelmäßig desinfizieren“, sagt Ulrike Schulze, die mit Tennispartnerin Christa Warlich ein Trainingsspiel auf dem Platz absolviert.

Während das TSV-Hygienekonzept im ersten Schritt zunächst den regulären Betrieb im Außenbereich regelt, sollen laut Tiemann noch zwei weitere Schritte als Ergänzung folgen. Als nächstes will der Verein die Hallensportangebote ins Freie verlegen, im dritten Schritt sollen dann Regelungen gefunden werden, nach denen wieder Sportkurse in den Hallen stattfinden können. Tiemann will das Egestorfer Konzept auch anderen Barsinghäuser Sportvereinen sowie dem Sportring zur Verfügung stellen – als Mustervorlage für eigene Hygienerichtlinien.

Auch der TSV Groß Munzel startet neu Endlich wieder Sport im Freien: Auch der TSV Groß Munzel nimmt seinen Betrieb auf der Außenanlage schrittweise wieder auf – zunächst mit Tennis, Fußball und Turnen für Erwachsene. Dazu hat der TSV die jeweiligen Trainingsbereiche für die unterschiedlichen Sportarten auf dem weitläufigen Gelände gekennzeichnet. Außerdem sind die Trainingszeiten nicht gleichzeitig, sondern nacheinander getaktet. „Damit die Sportler genügend Platz haben und Abstand halten können“, sagt TSV-Sprecherin Manja von Hugo. Anwesenheitslisten sind verpflichtend, um notfalls Infektionsketten nachvollziehen zu können. Angesichts dieser wichtigen Regularien gehe zwar die Unbeschwertheit etwas verloren – „aber wir sind alle froh, endlich wieder Sport treiben zu können. Das ist ein echter Lichtblick für unseren Verein“, sagt von Hugo. Allerdings müssen die Kinder und Jugendlichen noch auf den Neustart warten. Der TSV will zunächst die praktischen Erfahrungen aus dem Erwachsenenbereich abwarten und dann wieder mit dem Jugendtraining beginnen.

Von Frank Hermann