Barsinghausen

Seit 110 Jahren wird in Barsinghausen Tennis gespielt. Da kommen die seitens des Sportrings ausgerufenen Sportentdeckertage gerade recht, um dies gebührend zu zelebrieren. Zusammen mit allen übrigen Tennisvereinen im Stadtgebiet richtet der Tennis-Club Rot-Weiß (TC RW) Barsinghausen am Sonntag, 5. September, ein Jubiläums-Doppel-Mixed-Turnier aus. Dieses „soll das Miteinander der Barsinghäuser Tennisspieler fördern und die Tennisvereine näher zusammenbringen“, so die Veranstalter.

Gespielt wird am Sonntag, 5. September, ab 10 Uhr ausschließlich Doppel oder Mixed in folgenden Konkurrenzen: Jugend I: 9 bis 12 Jahre – Doppel, Jugend II: 12 bis 18 Jahre – Doppel, Damen: 19 bis 40 Jahre – Mixed, Herren: 19 bis 40 Jahre – Mixed, Seniorinnen: 41 bis 110 Jahre – Mixed, Senioren: 41 bis 110 Jahre – Mixed. Bei zahlreichen Anmeldungen soll es gegebenenfalls auch schon Turniere am Sonnabend, 4. September, geben. Bei geringen Teilnehmerzahlen werden die Turniere ebenfalls angepasst.

Paarungen werden ausgelost

Das Turnier wird als sogenanntes Schleifchenturnier beziehungsweise Kuddel-Muddel-Turnier ausgetragen, in dem mehrere Runden nach Zeit gespielt und die gegeneinander spielenden Paarungen der nächsten Runde jeweils neu ausgelost werden. Die Endspiele sind für circa 18 Uhr auf der Anlage des TC RW Barsinghausen geplant.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als Austragungsorte sind die Tennisanlagen des VSV Hohenbostel, TSV Egestorf, Barsinghäuser TV, TSV Groß Munzel und TC RW Barsinghausen sowie bei weiterem Bedarf des TSV Kirchdorf und TV Goltern vorgesehen. Die Turnierleitung vor Ort übernehmen die Sport- und Jugendwarte der ausrichtenden Vereine. Dirk Niemann und Carsten Borcherding vom TC RW haben die Gesamtkoordination inne.

Mitglieder und Interessierte können teilnehmen

Das Startgeld beträgt für Erwachsene 15 Euro, für Jugendliche bis 18 Jahre ist die Teilnahme kostenlos. Anmeldungen sind bis Mittwoch, 1. September, per E-Mail an info@tcrw-barsinghausen.de, über die Jugend- und Sportwarte der Barsinghäuser Tennisvereine oder formlos über den Briefkasten des TC Rot-Weiß Barsinghausen möglich. Teilnehmen können Mitglieder der Barsinghäuser Tennisvereine und alle Interessierten.

Der konkrete Beginn der Konkurrenzen und der jeweilige Spielort werden am 2. September festgelegt. Alle Informationen werden auf der Internetseite www.tcrw-barsinghausen.de, per E-Mail und als Aushang am Infobrett bekanntgegeben.

Von Sarah Istrefaj