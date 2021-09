Barsinghausen

Der Tierschutzverein Barsinghausen plant einen weiteren Umbau für sein Tierheim am Deisterrand: Voraussichtlich im Frühjahr 2022 will der Verein im jetzigen Bürocontainer eine Quarantänestation für Katzen und Kleintiere einrichten, während das Büro nach nebenan in das alte Hundehaus umzieht. Für dieses Vorhaben hat die Mitgliederversammlung beschlossen, eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von 70.000 Euro zu bilden.

Quarantäne für neue Tiere

Jedes neue Tier muss nach der Aufnahme im Tierheim zunächst für mindestens zwei Wochen in eine Quarantäne und von allen anderen Tieren separiert werden – auf diese verpflichtende Vorgabe hat der Vereinsvorsitzende Ernst Wildhagen in der Versammlung hingewiesen. Bislang habe der Verein zu diesem Zweck einen abgeschlossenen Raum für Katzen und Kleintiere genutzt. Für Hunde sei ein separater Quarantäneraum im 2019 eröffneten Hundehaus vorhanden.

Künftig will der Verein nun laut Wildhagen eine richtige Quarantänestation vorhalten. Entsprechende Möglichkeiten biete der bislang als Büro genutzte Container direkt am Eingang des Tierheims. „Wir bauen den Container mit zwei Quarantäneräumen für Katzen und Kleintiere um“, kündigte der Vorsitzende an. Finanzielle Fördermittel habe der Verein bereits beantragt und hoffe auf einen Zuwendungsbescheid im Herbst.

Rücklage für Projekt bilden

Zur Finanzierung bilden die Tierschützer zudem eine zweckgebundene Rücklage von 70.000 Euro. Diesem Antrag des Vorstands stimmte die Versammlung einmütig zu. Die Büroräume werden aus dem Container in das alte Hundehaus nebenan verlegt. Dieses Gebäude dient derzeit als Lager, nachdem der Verein vor rund zwei Jahre das neue Hundehaus in Betrieb genommen hatte.

Mit dem Umbau reagiert der Verein unter anderem auch auf die steigenden Anforderungen im Tierheim. Nach Angaben von Wildhagen nahm der Verein im Jahr 2020 insgesamt 311 Tiere auf – eine Steigerung im Vergleich zu 2019 mit 304 Tieren und zu 2018 mit 265 Aufnahmen. Für 2020 registrierten die Tierschützer außer 147 Abgabe- und 102 Fundtieren auch 38 Pensionstiere sowie 24 ausgesetzte oder beschlagnahmte tierische Schützlinge.

Mehr als 90 Ehrenamtliche

Auf die Unterstützung von mehr als 90 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern kann sich der Verein laut Wildhagen verlassen. Diese Ehrenamtlichen leisteten rund 20.000 unbezahlte Arbeitsstunden pro Jahr. Dennoch: „Wir brauchen auch in Zukunft mehr freiwillige, selbstständige und flexible Helferinnen und Helfer im Tierheim“, betonte der Vorsitzende. Zuwachs verzeichnet der Verein weiterhin bei den Mitgliederzahlen. Derzeit gehören 445 Frauen und Männer zu den Tierschützern. Zum Vergleich: Im Jahr 2008 waren es nur 232 Mitglieder.

Vorstand im Amt bestätigt

Bei den Wahlen wurde der Vorstand mit Ernst Wildhagen sowie mit Gabriele Fauken (Zweite Vorsitzende), Christiane Schröder-Bohrssen (Kassenwartin), Andrea Wildhagen (Schriftwartin), Judith Kastens (Beisitzerin) und Heinz Oppermann (Beisitzer) für zwei Jahre im Amt bestätigt. Hinzu kommt die neu gewählte Beisitzerin Marion Tellermann. Sie übernimmt das Amt von Dorle Rump.

Von Frank Hermann