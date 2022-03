Hannover/Barsinghausen

Der schreckliche Unfall in Barsinghausen, bei dem vor zwei Wochen zwei Kinder im Alter von zwei und sechs Jahren starben, ist angeblich gefilmt worden. Die Aufnahmen einer Dashcam sollen das Geschehen rund um den folgenschweren Frontalzusammenstoß einer Audi-Fahrerin mit dem Auto einer vierköpfigen Familie auf der Umgehungsstraße „Kirchdorfer Rehr“ zeigen. Die 39-Jährige steht in Verdacht, sich zuvor ein verbotenes Rennen mit dem ebenfalls 39 Jahre alten Fahrer eines Cupra Formentor geliefert zu haben.

Die Dashcam soll sich nach Informationen dieser Zeitung in einem Fahrzeug befunden haben, das hinter dem Cupra Formentor unterwegs war. Was die Sequenzen genau zeigen und ob sie in einem Prozess vor Gericht verwertbar wären, ist offen. Die Staatsanwaltschaft gibt zur Existenz von möglichen Dashcam-Aufnahmen keine Informationen heraus: „Zu Einzelheiten der Ermittlungen äußern wir uns nicht“, sagt Sprecherin Kathrin Söfker.

Es besteht der Verdacht, dass der Mann am Steuer des Cupra Formentor Gas gegeben hat, als er von der Audi-Fahrerin in einer lang gezogenen Kurve überholt wurde. Zeugen hatten gegenüber der Polizei berichtet, dass beide Fahrzeuge in der Tempo-70-Zone über längere Zeit nebeneinander gefahren waren, bevor die Frau mit ihrem Pkw frontal in das Familienauto krachte. Der zweijährige Junge starb noch am Unfallort, sein vier Jahre älterer Bruder in der Nacht darauf in einer Klinik.

Schrott: Der Audi einer 39-Jährigen, die in einer lang gezogenen Kurve einen Cupra-Formentor-Fahrer überholt hatte. Die Frau wie auch der Fahrer des Cupra stehen in Verdacht, sich ein verbotenes Rennen geliefert zu haben. Quelle: Christian Elsner

Unterdessen liegen die Ergebnisse der Blutproben vor, die der Audi-Fahrerin und dem Mann am Steuer des Cupra Formentor nach dem Unfall entnommen wurden: Demnach hatten beide keinen Alkohol intus und standen auch zum Zeitpunkt des Unfall nicht unter dem Einfluss von Drogen oder Medikamenten.

Richter zieht Fahrerlaubnis ein

Gegen beide Beschuldigte wird unter anderem wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen ermittelt. Die Führerschein-Dokumente wurden dem Cupra-Formentor-Fahrer und der Audi-Fahrerin bereits kurz nach dem Unfall von der Polizei abgenommen. Laut Söfker hat es inzwischen auch richterliche Beschlüsse gegeben, wonach bei beiden die vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis angeordnet wurde.

Von Britta Mahrholz und Mirko Haendel