Kirchdorf

Solidarität zeigen und Hoffnung schenken – zu diesen Zielen haben sich am Dienstag die Schulgemeinschaften des Hannah-Arendt-Gymnasiums (HAG) und der Lisa-Tetzner-Oberschule bekannt. Nahezu 1500 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und weitere Mitarbeitenden der beiden Schulen beteiligten sich an einer großen Menschenkette auf dem Gelände Am Spalterhals, um ihre Verbundenheit mit den Kriegsopfern in der Ukraine zu demonstrieren.

Friedenstauben aus Papier

Viele Kinder und Jugendliche hielten Taubensymbole aus Papier in die Höhe – als Zeichen für den Wunsch nach Frieden und nach einem Ende von Leid, Tränen und Angst. Diese Sehnsucht formulierten auch die beiden HAG-Schülerinnen Hanna Kumm und Selin Askin in einer kurzen Ansprache. „Keine sollte in der Angst leben, seine geliebten Menschen oder sein eigenes Leben zu verlieren. Keine sollte vor die Wahl gestellt werden, entweder das Leben eines anderen Menschen zu nehmen oder das eigene Leben zu verlieren“, sagte Selin Askin. Und Hanna Kumm rief dazu auf: „Lasst uns den Hass mit unserer Liebe besiegen. Lasst uns denen Hoffnung und Glaube an eine bessere Zeit schenken, die selbst keine mehr haben.“

Nahezu 1500 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte und Mitarbeiter der beiden Schulen beteiligen sich an der Menschenkette, um Solidarität mit der Ukraine zu demonstrieren. Quelle: Frank Hermann

Nach Angaben von HAG-Schulleiterin Silvia Bethe haben die Schülerinnen und Schüler in den vergangenen Tagen viele Ideen entwickelt, um Solidarität zu zeigen und konkrete Hilfe für die Menschen in der Ukraine zu leisten. So hat am Dienstag eine große Spendensammlung in der Eingangshalle des Schulzentrums begonnen. Bis einschließlich Freitag, 11. März, werden dort Sachspenden für Barsinghausens ukrainische Partnerstadt Kovel angenommen – insbesondere Hygieneartikel, Verbandszeug und haltbare Lebensmittel. Innerhalb weniger Stunden seien bereits am ersten Tag mehr als 30 Umzugskisten voller Spenden im Schulkeller verstaut worden.

Erlös für Kovel und Kinderhilfe

Außerdem startet am Mittwoch, 9. März, auf Initiative der HAG-Klassen 9T3 und 10N1 ein Waffelverkauf während der Unterrichtspausen. Jede Waffel kostet einen Euro. Der Erlös geht an den Verein Kinderhilfe Ukraine und an das Spendenkonto der Stadt Barsinghausen für Kovel. „Wir rechnen damit, dass sich weitere Klassen an diesem Projekt beteiligen, damit möglichst viele Waffeln verkauft werden und somit möglichst viel Geld für den guten Zweck zusammenkommt“, betont Silvia Bethe.

Die HAG-Schülerinnen Selin Askin (von links) und Hanna Kumm sprechen gemeinsam mit Schulleiterin Silvia Bethe bei der Solidaritätsaktion. Quelle: Frank Hermann

Auch im Schulunterricht wird der Krieg mit seinen Folgen laut Bethe zum Thema gemacht. „Die Schülerinnen und Schüler haben das große Bedürfnis, diese Themen zur Sprache zu bringen. Und unser Kollegium geht auf diese Bedürfnisse ein“, erläutert die HAG-Leiterin. Allerdings sei es auch für die Lehrkräfte schwierig, angesichts des Krieges in Europa auf alle Fragen eine befriedigende Antwort zu geben.

Mittlerweile bereite sich das Gymnasium auch darauf vor, geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in die Schulgemeinschaft aufzunehmen. Erste Anfragen seien im Sekretariat bereits eingetroffen.

Blick aus der Vogelperspektive: Die Menschenkette umschließt die Schulgebäude Am Spalterhals. Quelle: Privat

Von Frank Hermann