Das Finanzkonzept steht, die Umbauarbeiten haben bereits begonnen: In den Räumen der Jugend-, Lehr- und Freizeitstätte vor dem Vereinsheim und dem Waldstadion des TSV Barsinghausen entsteht zurzeit für rund 474.000 Euro ein Kindergarten für 25 Jungen und Mädchen. Nun haben die Initiatoren für den Bau der sogenannten TSV-Hütte an die Entstehung des Baus vor rund 45 Jahren erinnert. „Wir haben damals ein Jahr unseres Lebens in den Bau der Hütte investiert, deshalb ist es schön, dass das Gebäude nicht langsam kaputt geht, sondern eine Kita daraus wird“, sagt Klaus Danner. Der Bau war in den vergangenen Jahren immer seltener für gesellige Veranstaltungen genutzt worden – laut TSV-Vorstand wegen zunehmender Beschwerden von Nachbarn über eine Lärmbelästigung in den späten Abendstunden.

Danner war 1975 beim Bau der Hütte Jugendleiter des TSV Barsinghausen, Günter Busche und Peter Jank seine Stellvertreter und Mitinitiatoren. Alle drei waren am Bau der Hütte federführend beteiligt. „Jetzt sind wir alle Großväter geworden und freuen uns ganz besonders über die Nachnutzung als Kita“, sagt Danner.

Die sogenannte Hütte wird derzeit zu einem kleinen Kindergarten umgebaut. Quelle: Ingo Rodriguez

Verein baut 1975 eigene Freizeitstätte

In den Siebzigerjahren seien die Jugendlichen des TSV Barsinghausen und des TSV Egestorf zu ihren Freizeiten und Arbeitswochenenden immer in die damalige Schleifbachhüte des Landkreis-Jugendamtes in den Deister gefahren, erzählt Danner. „Der Standort war aber wegen der großen Nachfrage sehr oft ausgebucht.“ Deshalb habe es damals im Jugendvorstand des TSV Barsinghausen schon länger die Idee gegeben, eine eigene Hütte zu bauen. Gemeinsam mit dem Vorstand fanden die Initiatoren neben dem Sport- und Jugendheim am Waldstadion schließlich 1975 einen geeigneten Bauplatz.

An die einstige Nutzung erinnern Bilder aus den Tagen nach der Eröffnung. Quelle: Privat

Zuvor hatte das Trio aus dem Jugendvorstand nach eigenen Angaben bei Veranstaltungen wie Diskoabenden im Vereinsheim, den Barsinghäuser Jugendtagen und dem Stadtfest Erlöse für die Materialkosten erwirtschaftet. Es habe damals aber auch viele Spenden gegeben, sagt Danner. „An dem Bau haben außerdem fast alle Barsinghäuser Vereine einen ehrenamtlichen Beitrag in Form von Eigenarbeit geleistet“, schwärmt er noch heute von dem Gemeinschaftsprojekt. „Als im Sommer 1975 der Bauplan des Architekten Heinz Lendorf fertig war, haben anschließend rund 60 Mitglieder der Jugendabteilung, aber auch ältere Mitglieder und Jugendliche vom TSV Egestorf mitgeholfen“, erzählt Danner.

Seine beiden Mitstreiter Jank und Busche hebt er besonders hervor. „Unter der Anleitung von Polier Oswald Jank richteten sie die Baustelle ein und gossen mit Beton die erste Bodenplatte“, berichtet Danner. Nach dem Abschluss des Rohbaus sei sogar die gesamte Einrichtung gespendet worden. „Matratzen, Doppelbetten und eine große Sessellandschaft.“

Bei der Feier zur Eröffnung der Hütte tummeln sich am 24. April 1976 zahlreiche Besucher auf dem Gelände am Vereinsheim. Quelle: Privat

Gästebuch erinnert an längst vergangene Zeiten

Dann blättert er gemeinsam mit Jank und Busche in dem alten Gästebuch der Hütte. Seit der Eröffnungsfeier am 24. April 1976 haben sich darin unzählige Besucher eingetragen. Zu sehen sind auch Bilder von der Auftaktparty für die Jugend-, Lehr- und Freizeitstätte – etwa ein Jahr nach dem Baubeginn, mit zahlreichen TSV-Mitgliedern sowie Barsinghäuser Bürgern. „Ich habe damals Bürgermeister Walther Theil für seine Schirmherrschaft symbolisch eine Mütze überreicht“, erzählt Danner. Anlässlich der Eröffnung habe auch eine Veranstaltungswoche mit Musik, Kinderaktionen und einem Seminar stattgefunden. „Es wurde auch ein Jugendklub des TSV Barsinghausen gegründet“, sagt Danner. Anschließend sei die „Hütte“ jahrzehntelang für Lehrgänge, Seniorenabende, Freizeiten und Übernachtungsaktionen genutzt worden.

Bei der Eröffnungsfeier übergibt Klaus Danner (links) im Beisein des Kreissportbundvorsitzenden Paul Jäschke (Mitte) dem damaligen Bürgermeister und Schirmherrn, Walter Theil, eine Mütze. Quelle: Privat

Kita erfüllt Vereinszweck zur Förderung des Sports

Künftig soll der Bau nun aber auch als Kindergarten einen Satzungszweck erfüllen: Es gehe dem Verein zwar um den Erhalt der Hütte, sagt der Vorsitzende Klaus-Jürgen Dallmann. In seiner Satzung habe sich der Verein aber auch der Förderung des Sports verschrieben. „Wir stellen für die Betreuung der Kinder künftig auch unsere Gymnastikhalle und die Sportanlage zur Verfügung, um ihre Bewegung zu fördern“, betont der TSV-Vorsitzende.

Klaus Danner (von links), Günter Busche und Peter Jank blättern im Gästebuch der Hütte. Quelle: Ingo Rodriguez

Kinder kommen im Frühjahr 2021

Voraussichtlich im ersten Quartal 2021 soll der neue Kindergarten sein Domizil beziehen. Die Stadt Barsinghausen und die Region Hannover beteiligen sich laut TSV-Vorsitzendem zusammen mit insgesamt rund 358.000 Euro an den Umbaukosten, den Rest muss der TSV selbst finanzieren. Das Darlehen will der Sportverein mit den Einnahmen aus dem langfristigen Mietvertrag für die frühere Hütte tilgen. Die Arbeiterwohlfahrt ( AWO) ist fest als Betreiberin des künftigen Kindergartens eingeplant.

Bauleiter Karl-Heinz-Neddermeier (links) und der TSV-Vorsitzende Klaus-Jürgen Dallmann begutachten in der Hütte den Fortschritt der Umbauarbeiten . Quelle: Ingo Rodriguez

