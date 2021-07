Barsinghausen

Die meisten Menschen, die in Barsinghausen mit dem Fahrrad unterwegs sind, sind weiterhin unzufrieden mit den Bedingungen für Radler im Stadtgebiet. Das ist das Ergebnis einer Onlinebefragung, die im Februar zum Abschluss der Arbeit am Barsinghäuser Radverkehrskonzept gestartet worden war und die nun ausgewertet ist. Die Antworten der Umfrageteilnehmer bestätigen damit erneut, dass es in der Deisterstadt Handlungsbedarf an der Infrastruktur für Fahrradfahrer gibt.

Zu ähnlichen Ergebnissen hatten auch frühere Umfragen schon geführt. So hat die Stadt Barsinghausen beim sogenannten Fahrradklimatest des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs in den vergangenen Jahren mehrfach einen der landesweit letzten Plätze belegt.

Viele fahren mit dem Rad zur Arbeit

Die jüngste Onlinebefragung ist von der Planungsgemeinschaft Verkehr PGV aus Hannover konzipiert worden, die im Auftrag der Stadt auch das Radverkehrskonzept erarbeitet hat. Die Experten wollten zunächst wissen, wo und zu welchen Anlässen die Radfahrer in Barsinghausen unterwegs sind. Im Anschluss ging es dann unter anderem um das persönliche Sicherheitsgefühl, um konkrete Problemstellen im Stadtgebiet und um Wünsche und Maßnahmen, wie sich die Situation für Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer verbessern ließe.

Nach Mitteilung des Büros PGV sind insgesamt 355 Teilnehmer bei der Umfrage registriert worden. 267 Antworten entsprachen allen formalen Anforderungen und waren so vollständig, dass sie in die Auswertung eingingen. Der Anteil derjenigen, die ihr Zweirad intensiv nutzen, ist groß. So gab knapp ein Drittel der Teilnehmer an, ihr Fahrrad für die Fahrt zur Arbeit zu nutzen. Viele steigen an den S-Bahn-Haltepunkten vom Fahrrad in die Bahn um, mehr als 15 Prozent der Befragten nehmen ihre Räder sogar regelmäßig in der S-Bahn mit.

Ost-West-Achse als besonderes Problem

Knapp zwei Drittel (62 Prozent) der Teilnehmer gaben an, sich in Barsinghausen auf dem Rad unsicher oder sogar „sehr unsicher“ zu fühlen. Bei der Frage nach konkreten Problemstellen im Stadtgebiet wurde laut PGV am häufigsten die viel befahrene Ost-West-Achse genannt, die im Verlauf der Landesstraße 391 durch Bantorf, Hohenbostel, Barsinghausen, Kirchdorf und Egestorf führt. Darüber hinaus gibt es nach Einschätzung der Radler Probleme auch auf der Hannoverschen Straße, der Rehrbrinkstraße und der Landstraße in Kirchdorf.

Den größten Handlungsbedarf sehen die Umfrageteilnehmer beim Neu- und Ausbau von Radwegeverbindungen im Stadtgebiet. „Den Teilnehmenden ist dabei wichtig, dass diese Verbindungen auch abseits von stark belasteten Hauptverkehrsstraßen verlaufen“, erläutern die PGV-Experten. Die Planer sind zufrieden darüber, dass viele der Wünsche der Fahrradnutzer dem entsprechen, was auch im Entwurf des Radverkehrskonzeptes bereits enthalten ist. Dazu gehören etwa die Einrichtung von Fahrradstraßen oder das Angebot verkehrsamer Parallelrouten zu den wichtigen Hauptachsen. Ganz weit vorne bei der Frage nach Maßnahmen, die die Nutzung von Fahrrädern fördern könnten, liegt auch eine bessere Belagqualität auf den Fahrradwegen.

Radkonzept soll zur Leitlinie werden

Die Befragten plädieren zudem für eine stärkere Beteiligung der Öffentlichkeit, wenn es um die Umsetzung von Maßnahmen rund um den Radverkehr geht – zum Beispiel über die örtlichen Medien oder die Internetseite der Stadt.

Über das Radverkehrskonzept der Stadt diskutiert der städtische Bauausschuss in seiner Onlinesitzung am Donnerstag, 8. Juli, ab 18 Uhr. Der Rat der Stadt soll das umfangreiche Konzept dann in seiner Sitzung am Donnerstag, 15. Juli, endgültig als Leitlinie für das künftige Handeln von Politik und Verwaltung beschließen.

Von Andreas Kannegießer