Unbekannte beschädigen Autos in Barsinghausen und Groß Munzel

Barsinghausen/Groß Munzel

Gleich in zwei Orten sind am Wochenende mehrere Autos beschädigt worden: In der Nacht zu Sonnabend zerkratzten Unbekannte an der Stoppstraße in Barsinghausen den Lack eines roten Suzuki mit einem spitzen Gegenstand. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1000 Euro. Außerdem schlugen die Täter am Umläufer zwei Opel eine Seitenscheibe und eine Heckscheibe mehrerer Fahrzeuge ein. Die Polizei schätzt den Schaden auf jeweils 500 Euro.

Am Steinhof in Groß Munzel schlugen Unbekannte am Sonnabend am helllichten Tag die Seitenscheibe eines Citroen ein. Laut Polizei muss sich die Tat zwischen 13 und 15 Uhr ereignet haben. Der Schaden wird hier auf etwa 150 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (05105) 5230 zu melden.

Von Lisa Malecha