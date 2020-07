Bei einem Zusammenprall zwischen einem Lastwagen und einem Ford Fiesta am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 65 bei Göxe in der Region Hannover hat ein 57-jähriger Autofahrer tödliche Verletzungen erlitten. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Dort verstarb er.