Nordgoltern

Leichte Verletzungen hat ein Fahrradfahrer am Freitagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Kleinkraftrad in Nordgoltern erlitten. Nach Mitteilung der Polizei hatte der 79-Jährige gegen 19.30 Uhr die Fahrbahn der Mindener Straße (B 65) überqueren wollen, übersah dabei jedoch das Kleinkraftrad, dessen Fahrer Vorfahrt hatte. Bei der Kollision stürzte der Fahrradfahrer und zog sich Verletzungen am Kopf und der Schulter zu. Der 79-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Schaden an den Fahrzeugen entstand nicht. Die Polizei hat gegen den 79-Jährigen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Vorfahrtsverletzung eingeleitet.

Von Andreas Kannegießer