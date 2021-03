Barsinghausen

Ein Auto hat sich nach einem Unfall an der Calenberger Straße am Donnerstagmittag mehrfach überschlagen. Laut Feuerwehr Barsinghausen ist das Fahrzeug, das vom Barsinghäuser Kreisel in Richtung Calenberger Kreisel unterwegs war, ohne Beteiligung weiterer Autos von der Straße abgekommen, hat sich überschlagen und ist auf dem angrenzenden Feld zum Stehen gekommen. Die Fahrerin war nicht eingeklemmt und wurde von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt.

Das Auto ist am Mittag von der Straße abgekommen und hat sich mehrfach überschlagen. Quelle: Feuerwehr Barsinghausen

Die beiden Beifahrer wurden von der Feuerwehr bis zum Eintreffen eines weiteren Rettungswagens betreut. Während der Rettungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme durch die Polizei war die Calenberger Straße vollgesperrt. Die Fahrerin des Autos kam mittelschwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Rettungshubschrauber, der im Anflug war, konnte wieder abbestellt werden.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Barsinghausen und Kirchdorf mit 26 Einsatzkräften und sowie zwei Rettungswagen und die Polizei. Einsatzende war um 16:21 Uhr.

Von Lisa Malecha