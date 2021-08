Ostermunzel

Ein Autofahrer ist am Sonnabendnachmittag am Ortseingang von der regennassen Fahrbahn abgekommen und durch einen Graben am Straßenrand gefahren. 20 Meter weiter kam das Auto schließlich auf einem Feld zum stehen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Beim Durchfahren des Grabens wurden jedoch der Motor und der Unterboden des Wagens aufgerissen. Weil dabei Betriebsstoffe aus dem Fahrzeug ausgelaufen waren, wurde um 17.45 Uhr die Feuerwehr Groß Munzel alarmiert. Sie rückte mit elf Feuerwehrleuten in zwei Fahrzeugen und einem Logistikanhänger aus.

Durch den Unfall wurden Steine aus dem Graben auf die Straße geschleudert. Quelle: Stadtfeuerwehr Barsinghausen

Durch den starken Regen hatten sich Öl und Benzin auf einer Fläche von circa 100 Quadratmetern verteilt. Die Feuerwehr verteilte 16 Säcke Ölbindemittel auf der betroffenen Fläche. Dadurch konnte verhindert werden, dass Öl ins Wasser des Grabens gelangt. Mit einer Auffangwanne wurde zudem verhindert, dass weiteres Öl aus dem Motor auf dem Feld versickert. Die untere Wasserbehörde markierte den kompletten Bereich und wird nun prüfen, ob eventuell Erdreich ausgetauscht werden muss. Für die Feuerwehr war der Einsatz nach zwei Stunden beendet. 

Von Sarah Istrefaj