Barsinghausen

„Ich kann das einfach nicht begreifen“, bringt es Uwe Brunke auf den Punkt. Dem 56-jährigen Barsinghäuser ging es wie vielen anderen Passanten am Sonnabendnachmittag in der Fußgängerzone. „Die Kinder haben doch noch ihr ganzes Leben vor sich gehabt“, meint Erika Kleine (78) sichtlich bewegt. Ihre Gedanken sind bei den Eltern der Jungen. Mutter (29) und Vater (37) wurden bei dem Horror-Unfall selbst schwer verletzt und werden zurzeit in Kliniken behandelt. „Ich weiß nicht, wie man als Eltern mit so etwas fertig werden soll“, so die 78-Jährige.

„Unfassbar. Es fehlen einem die Worte. Das ist einfach nur eine Katastrophe“, sagt Natalia Diaz (35), die selbst Mutter einer dreijährigen Tochter ist. Auch wenn es die beiden Jungen nicht wieder lebendig macht, wünscht sich die 35-Jährige, dass die Teilnehmer des vermutlichen Autorennens zur Rechenschaft gezogen werden: „Ich hoffe, dass sie vernünftig bestraft werden.“

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren der Fahrer (39) eines Cupra Formentor und eine Audifahrerin (39) am Freitagnachmittag auf der Straße Kirchdorfer Rehr über eine längere Strecke mit höherer Geschwindigkeit nebeneinander gefahren, bis die 39-Jährige im Gegenverkehr zunächst einen Mercedes rammte und dann frontal in das Auto der vierköpfigen Familie krachte.

„Wegen so etwas Sinnlosem verlieren zwei Kinder ihr Leben. Das ist unfassbar“, meint auch Maike Gerdes (38). Auch sie hofft auch eine harte Bestrafung der Verantwortlichen der Unfall-Tragödie: „Für mich ist das auch keine fahrlässige Tötung mehr“, sagt die 38-Jährige. Ahmed Hamaseed (31) fasst das Geschehen in nur einem Wort zusammen: „Schlimm!“

