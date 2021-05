Barsinghausen

Geschäftsleute und Künstler aus Barsinghausen haben eine City-Galerie in der Innenstadt geschaffen: Schaufenster und Verkaufsräume von 17 beteiligten Läden dienen bis zum 19. Juni als Ausstellungsfläche für ausgewählte Werke von 15 Angehörigen der örtlichen Kunstszene. Unter dem Motto „Aufbruch“ soll die Gemeinschaftsaktion für zusätzliche Aufmerksamkeit beim Bummel durch die City sorgen.

Zeitgenössische Kunst

„Wir brauchen nach dem langen Corona-Lockdown eine Aufbruchstimmung und wollen deutlich machen: Die Innenstadt und die Kunstszene leben noch“, sagte Karin Dörner, zweite Vorsitzende des Stadtmarketingvereins Unser Barsinghausen, zum Auftakt der Aktion. Zu sehen ist in den Geschäfte zeitgenössische Kunst unterschiedlicher Stilrichtungen – ob Gemälde, Fotos oder Skulpturen.

Wer macht mit?

An der City-Galerie beteiligen sich die Kunstschaffenden Andrea Wildhagen mit Ausstellungen in der Bäckerei Hünerberg und im Reformhaus Bacher, Max Eichner (Computer Technik Barsinghausen), Dorothea Welzel (Reeh & Niemann), Elke Steinhoff (Miele-Kuhnert), Jutta Ehlers (Juwelier Speckmann und DEVK Versicherung), Christoph Zdzuj (Autohaus Senne und Gärtnerei Ertingshausen), Peter-Jürgen Lütgens (Stilecht Mode), Christoph Kunkel (Die Optik), Renate Gänsslen (Hannoversche Volksbank), Kristina Henze (Glückauf-Apotheke), Lothar Feige (Bücherhaus am Thie), Elke Thiele (Gödeke Optik), Ute Jensen (Mam-Sport) sowie die Farbhexen Jutta Ehlers, Kerstin Bernsdorff und Susanne Dreyer in der Stadtsparkasse.

Von Frank Hermann