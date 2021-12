Barsinghausen

Der Stadtmarketingverein Unser Barsinghausen öffnet im Dezember wieder seinen digitalen Adventskalender mit vielen Gewinnmöglichkeiten in der Vorweihnachtszeit. Bis Heiligabend, 24. Dezember, bieten 24 Mitglieder des Vereins hinter den Türchen täglich Verlosungen von interessanten Gewinnen an.

24 Überraschungen im digitalen Adventskalender

Das Projekt geht bereits in das fünfte Jahr. Wer mitmachen will, muss online auf der Internetseite www.unser-barsinghausen.de/adventskalender pro Tag eine Christbaumkugel per Mausklick öffnen. Das Türchen hinter der Kugel mit dem jeweiligen Datum wird um Mitternacht freigeschaltet und gilt dann genau bis um Mitternacht des nächsten Tages. Teilnehmer müssen lediglich eine E-Mail mit ihrem Namen verschicken, die Teilnahmebedingungen werden auf der Internetseite erklärt.

Das Mitmachen ist immer kostenlos. Laut Unser Barsinghausen werden keine Daten gesammelt, außer zur Durchführung der Verlosungen.

Von Frank Hermann