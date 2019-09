Unterhaltung und Informationen ergänzen sich bestens beim Entdeckertag

Barsinghausen/Wennigsen/Gehrden

Für den Regionsentdeckertag am Sonntag, 8. September, haben die drei Kommunen im Deistervorland wieder ein umfangreiches Programm vorbereitet, um auswärtigen Gästen die individuellen Schönheiten und Eigenarten der Städte und Gemeinden vor Augen zu führen.

Bergwerk und Freilichtbühne im Fokus

In Barsinghausen hat der Verein Tourismus Barsinghausen das Programm zusammengestellt. Besucher haben die Möglichkeit, die beiden touristischen Aushängeschilder in Barsinghausen zu besichtigen: das Besucherbergwerk und die Deis­ter-Freilichtbühne. In der Zeit von 9 bis 17 Uhr können Gäste mit der Grubenbahn in den Klosterstollen einfahren und in der Waschkaue die Ausstellung über den Deisterbergbau besichtigen. Theaterfreunde kommen beim Entdeckertag von 11 bis 13 Uhr in der Deister-Freilichtbühne auf ihre Kosten. Die Mitglieder des Ensembles laden zu einem Blick hinter die Kulissen der Waldbühne ein. Naturinteressierte können ab 14 Uhr an einer Entdeckertour in den Deister teilnehmen. Start zu der Wanderung ist am Besucherbergwerk. Am Nordmannsturm auf dem Deisterkamm gibt die Band Sound of Hope ab 12 Uhr ein Konzert mit internationalen Klängen.

Kutschen-Shuttle in Wennigsen

In Wennigsen beginnt am Heimatmuseum an der Mühlenstraße um 11 Uhr ein Museumsfest mit Kinderspaß, Grill und Kaffeestube, Livemusik und Aktionen der Feuerwehr zur aktuellen Sonderausstellung im Museum. Das Spritzenhaus an der Hirtenstraße ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet und zeigt seine neue Ausstellung „Küchenleben“ mit Vorführungen an der Töpferscheibe. Das Kloster und die Kirche können bei Führungen besichtigt werden – Start ist jeweils um 14 und 15 Uhr. Direkt nebenan im historischen Garten des Johanniterhauses wird um 12 Uhr der Grill angeheizt. Nachmittags gibt es Kuchen. Auf dem Forges-les-Eaux-Platz vor dem Rathaus steht das Zeitmonument, ein weltweit einmaliges Kunstobjekt. Kostenlose Führungen beginnen dort um 13 und 15 Uhr. „Mach es selbst“ ist beim Verein Musicon im Atelier zur Entfaltung der Sinne an der Albert-Einstein-Straße das Motto. Wer möchte, kann dort sein handwerkliches Geschick unter Beweis stellen oder aber zusehen bei der Arbeit am Webstuhl oder im Papieratelier. Zwischen den Anlaufpunkten verkehrt zwischen 12 und 16 Uhr ein Kutschen-Shuttle. Der Einstieg ist am Kloster, auf dem Museumsplatz und beim Wasserpark möglich.

Die Sonnenuhr in Wennigsen wird den Besuchern am Regionsentdeckertag erläutert. Quelle: Ingo Rodriguez

Wissen steht im Mittelpunkt

In Gehrden ist unter dem Motto „Wissen schaffen“ das Rathaus Schauplatz und Mittelpunkt der Aktionen am Entdeckertag. Die Stadtbibliothek, das Stadtarchiv und das nahe gelegene Stadtmuseum sind jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. In der Stadtbibliothek gibt es einen Bücherflohmarkt und die Möglichkeit zum Folianten-Stöbern. Der Heimatbund bietet Führungen an. Im Rathausgebäude geht es zudem musikalisch zu: Die Calenberger Musikschule bietet den Gästen von 12 bis 14 Uhr an, die eigenen Stimmen zu entdecken. Von 15 bis 17 Uhr kommen dann die Brasskids zum Zuge. Musikbegeisterte können Instrumente von der Flöte bis zur Tuba erlauschen oder auch selbst ausprobieren. Die Volkshochschule Calenberger Land bietet in ihrer Gehrdener Außenstelle in der Hornstraße verschiedene Schnupperkurse an, darunter Comiczeichnen und Fotospaziergänge (nach Anmeldung).

Das Gehrdener Stadtmuseum ist einer der Schauplätze am Entdeckertag. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Von Andreas Kannegießer