Aufgrund des starken Regens hatten die Ortsfeuerwehren in Barsinghausen am Montag viel zu tun. Etliche Keller in der Stadt waren mit Wasser voll gelaufen. Bei insgesamt sechs Kellern half die Feuerwehr den Hausbewohnern beim Abpumpen.

Zunächst musste die Feuerwehr am Nachmittag gegen 17 Uhr zu einem Wasserschaden an der Wilhelm-Busch-Straße ausrücken. Wegen des trockenen, wenig saugfähigen Bodens und der großen Regenmenge war dort Wasser in den Keller eines Mehrfamilienhauses geflossen.

Das Wasser an der Treppe stand zunächst so hoch, dass die Kellertür nicht mehr zu erkennen war. Quelle: Feuerwehr Barsinghausen

Laut Feuerwehr stand das Wasser dort so hoch, dass die äußere Kellertreppe komplett vollgelaufen und von außen nicht mehr zu erkennen war. Das Wasser drückte durch den Türspalt und das Mauerwerk in die Kellerräume. Die Feuerwehr setzte eine Tauchpumpe, einen Wassersauger sowie mehrere Wasserschieber ein, um das Wasser aus dem Keller zu befördern.

1000 Quadratmeter überflutet

Den Einsatz beobachteten auch einige Nachbarn, die daraufhin ihre eigenen Keller sicherheitshalber kontrollierten. Bei zwei weiteren Mehrfamilienhäusern konnte die Feuerwehr dann direkt helfen und ebenfalls Wasser abpumpen. Um 17:30 Uhr verließen die Feuerwehrleute dann die Einsatzstelle.

Insgesamt seien am Montag in fünf Mehrfamilienhäusern in der Kernstadt die Kellerräume mit einer Gesamtfläche von über 1.000 Quadratmetern vom Wasser befreit worden, teilte die Schwerpunktfeuerwehr Barsinghausen mit. Quelle: Feuerwehr Barsinghausen

Doch noch während die Einsatzkräfte im Feuerwehrhaus aufräumten, wurden sie erneut zu einem Wasserschaden am Bothehof alarmiert. Auch hier setzten die Feuerwehrleute Tauchpumpen, Wassersauger und Wasserschieber ein, um die Kellerräume vom Wasser zu befreien. Dieser Einsatz war nach anderthalb Stunden beendet.

Insgesamt seien am Montag in fünf Mehrfamilienhäusern in der Kernstadt die Kellerräume mit einer Gesamtfläche von über 1.000 Quadratmetern vom Wasser befreit worden, teilte die Schwerpunktfeuerwehr Barsinghausen mit. Im Einsatz waren 28 Feuerwehrleute mit fünf Fahrzeugen.

„Wir haben Glück gehabt“

Einen weiteren Wassereinsatz hatten am Montagnachmittag die Feuerwehren aus Wichtringhausen und Bantorf in einer Pension in Wichtringhausen zu bewältigen. Dort stand ein größerer Kellerraum etwa sieben Zentimeter hoch unter Wasser. Mittels Tauchpumpe und Wassersauger beförderten die Einsatzkräfte das Wasser aus dem Keller.

Trotz dieser Einsätze sei das Barsinghäuser Stadtgebiet angesichts der großen Regenmenge am Montagnachmittag insgesamt glimpflich und ohne schwere Schäden davongekommen, sagt Feuerwehrsprecher Henk Bison. „Wir haben Glück gehabt.“

Von Lisa Malecha und Andreas Kannegießer