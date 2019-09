Barsinghausen

Wohin zieht die Villa Kunterbunt? Wegen des geplanten Neubaus der Wilhelm-Stedler-Schule muss der Verein Villa Kunterbunt ein neues Domizil für seine altersübergreifende Gruppe finden. Dabei gibt es nun Hilfe von der Stadt.

„Wir als Stadt möchten die Elterninitiative dabei unterstützen, denn wir haben in den vergangenen Jahren sehr positive Erfahrungen mit dem Verein gemacht“, sagt Barsinghausens Erster Stadtrat Thomas Wolf. In der Villa Kunterbunt werden zehn Jungen und Mädchen im Alter von zwei bis sechs Jahren in einer sogenannten altersübergreifenden Gruppe betreut. Geöffnet ist die Einrichtung montags bis freitags in der Zeit von 7.45 bis 13.30 Uhr.

Vor dem Hintergrund des großen Bedarfs an Betreuungsplätzen und der guten Arbeit der Erzieher in der Villa Kunterbunt verstehe es sich von selbst, dass die Stadt ihren Teil zu einer schnellen Lösung des Problems beitragen werde, teilte die Stadt mit.

Garten und Nähe zum Deister gewünscht

„Wir suchen eine Wohnung oder auch ein Haus mit mindestens 75 Quadratmetern Fläche“, sagt Vereinsvorsitzende Julia Zöllner. Einer der Räume müsse dabei mindestens 20 Quadratmeter groß sein, denn dort solle ein Gruppenspielraum eingerichtet werden.

Zudem brauche das Gebäude zwingend einen behindertengerechten Zugang zu den Räumen. Eine weitere Voraussetzung sind nach Angaben der stellvertretenden Vereinsvorsitzenden Elena Schmidt zwei getrennte Toiletten für die Kinder einerseits sowie für die Erzieher andererseits. „Wir wünschen uns auch einen großen Flur, um dort die Garderobe einzurichten, und ein Büro, wobei diese beiden Aspekte kein Muss sind“, ergänzt Elena Schmidt. Außerdem müsse die Wohnung oder das Haus über eine Küche verfügen.

Die Vereinsvorsitzenden Julia Zöllner und Elena Schmidt würden sich zudem wünschen, dass ihr neues Domizil zentrumsnah und in unmittelbarer Nähe zum Deister gelegen ist. „Wir haben in unserer pädagogischen Arbeit dem Thema Wald einen hohen Stellenwert eingeräumt, sodass für uns die schnelle Erreichbarkeit des Deisters auch am neuen Standort gegeben sein muss“, betont Elena Schmidt. Die Nähe zur Marktstraße habe hingegen eine geringere Priorität.

Auch ein Garten mit ausreichend Fläche zum Spielen und Toben ist ein Muss. „Vorgeschrieben ist eine Mindestgröße von 120 Quadratmetern. Wir würden dort in Zusammenarbeit mit der Elterninitiative dann Wippen und Schaukeln aufstellen, es müssen also keine Spielgeräte vorhanden sein“, sagt Claudius Reich, Fachdienstleiter Kinderbetreuung bei der Stadt Barsinghausen.

Vermieter können sich bei der Stadt melden

Um dem Verein Villa Kunterbunt wie auch den Vermietern Planungssicherheit zu geben, will die Stadt nach Angaben von Claudius Reich langfristige Verträge schließen. „Wir werden der Elterninitiative wie anderen freien Trägern auch einen bestimmten Betrag für die Miete zur Verfügung stellen, wobei wir den ortsüblichen Mietspiegel als Obergrenze ansetzen“,sagt er.

Interessenten, die ihr Haus oder ihre Wohnung an die Elterninitiative vermieten wollen, können sich beim Fachdienst Kinderbetreuung der Stadt Barsinghausen telefonisch unter (05105) 7742267 und per E-Mail an mailto:claudius.reich@stadt-barsinghausen.de sowie an die Vorsitzende Vereins Villa Kunterbunt per E-Mail an vorstand@basche-kunterbunt.de wenden.

