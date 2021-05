Barsinghausen

Die Stadt Barsinghausen will Tempo machen bei den Planungen zum Bau eines größeren Einkaufszentrums auf dem Großparkplatz im Bereich Volkers Hof/Breite Straße. Bis Sommer will die Verwaltung die internen Vorbereitungen abschließen und entscheiden, wie der geplante Investorenwettbewerb für das Großprojekt ablaufen soll. Der allerdings dürfte arbeitsintensiv und recht zeitaufwendig werden. Das Interesse potenzieller Investoren sei schon jetzt sehr groß, berichtet die Stadtverwaltung.

Noch immer nicht besiegelt ist allerdings der Grundstückserwerb von einigen für das Vorhaben benötigten Teilflächen, wie Bürgermeister Henning Schünhof bestätigt. Die Flächen gehören Eigentümergemeinschaften, die gemeinsam über den Verkauf entscheiden müssen. Wegen der Corona-Pandemie hätten die notwendigen Versammlungen der Gemeinschaften aber noch nicht alle stattfinden können, erläutert Schünhof.

Areal ist rund 7000 Quadratmeter groß

Auf dem Areal an Volkers Hof in der Stadtmitte will die Stadt einen zusätzlichen Einzelhandelsstandort schaffen. Zentrales Element des Projekts soll ein Supermarkt mit etwa 1500 Quadratmetern Verkaufsfläche bilden. Darüber hinaus sind weitere Geschäfte als sogenannte Frequenzbringer vorgesehen, um noch mehr Kaufkraft in die City zu holen.

Bebaut werden sollen die Parkplatzfläche sowie das östlich angrenzende Wiesengrundstück am Bussenweg. Das Gesamtareal ist rund 7000 Quadratmeter groß, davon befinden sich bislang rund 4000 im Besitz der Stadt. Der Rest gehört fünf Eigentümergemeinschaften von Wohn- und Geschäftshäusern. Diese Gemeinschaften sollen auch nach dem Verkauf ihrer Flächen Ersatzparkplätze auf dem umgestalteten Areal nutzen können.

Anfragen füllen einen Aktenordner

Nach den Worten von Bau- und Planungsamtsleiterin Michaela Klank möchte die Stadt Barsinghausen die Gesamtfläche später geschlossen an einen Investor verkaufen. „Bereits zum jetzigen Zeitpunkt haben zahlreiche Unternehmen gegenüber der Stadt ihr Interesse bekundet, das Großprojekt umsetzen zu wollen“, sagt Klank. Die Anfragen dazu füllten bereits einen Aktenordner.

Die Stadtverwaltung will wegen der großen städtebaulichen Bedeutung des Standorts unbedingt Einfluss nehmen können auf die Investorenpläne. Bei der Suche nach einem geeigneten Käufer präferiert das Bauplanungsamt deshalb zurzeit einen Wettbewerb, der sich an einen wettbewerblichen Dialog aus dem Vergaberecht anlehnt. Wie die Amtsleiterin erläutert, können die vergaberechtlichen Regeln nicht exakt angewendet werden, weil die Stadt in diesem Fall das Grundstück verkaufen will. Allerdings soll das Verfahren wegen der Bedeutung des Projekts unbedingt Wettbewerbscharakter haben. Bei der Entscheidung zugunsten eines Investorenkonzepts sollen auch Kriterien wie Nahversorgung, die Einbindung in bestehende Strukturen sowie gestalterische Elemente zum Wohle der Bevölkerung Berücksichtigung finden, wie Klank erläutert. „Ziel ist es, das bestmögliche Konzept für dieses Großprojekt zu finden.“

Dialog könnte im Herbst starten

Aus Sicht der Verwaltung ist das wettbewerbliche Dialogverfahren auch deshalb besonders geeignet, weil sowohl der Rat als auch andere Akteure gut in die unterschiedlichen Phasen eingebunden werden können. Derzeit bereite das Team des Bauplanungsamtes den Wettbewerb vor, sagt Klank. Der Dialogphase solle noch ein Teilnahmewettbewerb vorgeschaltet werden, um das Feld auf möglichst geeignete Investoren zu begrenzen. „Dies erscheint angesichts der zahlreichen Interessenbekundungen als praktikables Vorgehen“, betont die Amtsleiterin.

Das Vorgehen müsse noch mit allen Beteiligten innerhalb der Verwaltung und insbesondere zwischen dem Bürgermeister und dem neuen Baudezernenten Ingo Ellerkamp abgestimmt werden. Ende Juni dürfte diese Phase laut Klank beendet sein, sodass der Rat im Sommer formal über das weitere Vorgehen beschließen könnte. Die Amtsleiterin rechnet damit, dass im Herbst mit der Auswahl der Unternehmen an der wettbewerblichen Dialogphase begonnen werden kann. Wegen der Mehrstufigkeit des Verfahrens, der Komplexität des Projektes und der notwendigen Kommunikationsprozesse werde sich die Entscheidung „sicherlich bis ins Frühjahr 2022 hinziehen“, sagt Klank.

Von Andreas Kannegießer