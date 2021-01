Von-Holthusen-Straße in Holtensen wird gesperrt

Holtensen

Nach einer Bauunterbrechung führt die Stadt Barsinghausen nun die Erneuerung des Gehweges in der Von-Holthusen-Straße fort. Dafür muss die Straße entgegen der bisherigen Planung nun doch voll gesperrt werden – und zwar von Montag, 1. Februar, bis zum 5. März. Die Sperrung ist nötig, da der Einmündungsbereich Am Schafanger zu schmal ist, um einen sicheren Arbeitsablauf zu gewährleisten.

Der Gehweg wird mit einem mehrfarbigen Römerpflaster erneuert. Auch die Beleuchtung wird verbessert. Der weitere Bauablauf erfolgt in zwei Bauabschnitten, damit der Durchgangsverkehr Am Schafanger dauerhaft aufrechterhalten werden kann. Anlieger, die östlich der Straße Am Schafanger liegen, müssen die Von-Holthusen-Straße über Dedensen umfahren.

Der Busverkehr wird während der Sperrung über eine Ersatzhaltestelle auf dem bereits fertig gestellten Gehweg der Von-Holthusen-Straße gewährleistet. Der Fahrplan bleibt unverändert.

Von Lisa Malecha